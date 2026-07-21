Los campeones del mundo del Barça ya están en Barcelona

La expedición blaugrana que conquistó el Mundial con la selección española ya ha regresado a Barcelona. Tras celebrar ayer en Madrid el triunfo mundialista después de levantar la segunda estrella en Estados Unidos, los futbolistas del FC Barcelona han aterrizado este martes en el Aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat para iniciar sus vacaciones antes de unirse a la pretemporada del Barça.

Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Dani Olmo, Pedri y Ferran Torres fueron recibidos por familiares y amigos a su llegada a la capital catalana. Los seis internacionales regresan después de firmar un torneo histórico con España, en el que el combinado de Luis de la Fuente se proclamó campeón del mundo tras derrotar a Argentina en la final. Junto a ellos también regresaron los catalanes David Raya y Víctor Muñoz.

Las vacaciones de los campeones

Los futbolistas blaugranas dispondrán ahora de unas semanas de descanso antes de reincorporarse a la disciplina de Hansi Flick. El regreso al trabajo está previsto para el próximo 12 de agosto, cuando comenzará para ellos la preparación de una temporada 2026/27 cargada de retos para el conjunto blaugrana.

La planificación del Barça contempla una incorporación progresiva de todos los internacionales, que llegarán con menos carga de entrenamientos tras disputar el Mundial. El cuerpo técnico es consciente del enorme desgaste físico y mental acumulado durante el torneo y pretende dosificar su vuelta para evitar riesgos durante las primeras semanas de preparación.

Dani Olmo, Gavi y Eric Garcia celebran el Mundial / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Lamine y Gavi, las ausencias

Las dos ausencias más llamativas fueron las de Lamine Yamal y Gavi, que no viajaron con la expedición desde Madrid y optaron por comenzar de forma distinta sus vacaciones.

En el caso de Gavi, el centrocampista ha puesto rumbo a Los Palacios y Villafranca, su localidad natal, donde será homenajeado junto a Fabián Ruiz tras la conquista del Mundial. El Ayuntamiento ya había aprobado antes de la final que uno de los estadios municipales pasara a llevar su nombre y ambos futbolistas también recibirán una curiosa distinción: su peso en tomates, uno de los productos más emblemáticos del municipio sevillano. Lamine Yamal, por su parte, también iniciará sus vacaciones por separado y no estuvo presente en la llegada de los internacionales culés a Barcelona.

Después de un verano inolvidable con la selección española, los campeones del mundo azulgranas ya cuentan los días para volver a vestir la camiseta del Barça y ponerse a las órdenes de Hansi Flick.