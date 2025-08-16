El campeón arranca con suspense

Arranca la Liga y el balón debería ser el único protagonista de un campeonato trepidante que el Barça defiende como campeón y parte como favorito tras haberse reforzado en posiciones clave. Pero, igual que hace un año por estas fechas, igual que el pasado 31 de diciembre a punto de atragantarse las uvas a más de uno, las inscripciones son el gran caballo de batalla horas antes de que los de Hansi Flick salgan al césped del Estadi de Son Moix para medirse (19.30 horas) al Mallorca de un motivadísimo Pablo Torre.

A última hora de ayer, y pese a que en la sede de LaLiga había personas trabajando, no oficializó el organismo las inscripciones ni de Joan Garcia ni de Marcus Rashford, los dos fichajes estelares del Barça para esta temporada, aunque finalmente, de madrugada, la del portero se confirmó.

Laporta no tiene dudas

El club está totalmente confiado en que, a primera hora de hoy, LaLiga valide también la inscripción de Marcus Rashford. Una vez se ha notificado la baja de Ter Stegen como de larga duración, se ha avalado y se ha conseguido más espacio salarial y fair-play con la renovación de Jules Koundé hasta 2030 y la venta definitiva del 50 por ciento restante de Francisco Trincao por 11 millones de euros al Sporting de Portugal, desde la entidad ya lo dan por hecho.

Y así lo trasladó el propio Joan Laporta a los peñistas en un encuentro celebrado en la isla de Mallorca: “Estoy prácticamente convencido, si Flick lo quiere, Joan Garcia y Rashford podrán jugar”. Tras el OK al portero, aun así, tocará aguardar a última hora por el inglés y esperar que hoy, a las 11.20 horas de la mañana, el delantero también tomé con sus compañeros el vuelo chárter AEA937 rumbo a Mallorca con el resto de la expedición y con su inscripción en el bolsillo.

Lo que ya no se espera para este debut liguero es que puedan llegar a tiempo Wojciech Szczesny y Gerard Martín, pendientes de operaciones que deben seguir concretándose hasta el 1 de septiembre, como la salida de Héctor Fort.

De Flick a Tebas

La paciencia de Hansi Flick, que ya empieza a recordar a la del santo Job, se ha vuelto a poner a prueba. El técnico alemán admitió en la previa que no es plato de buen gusto no saber hasta el último momento con qué futbolistas puede contar, pero que mantenía su total confianza en los gestores del club. “Es una situación que no me hace estar demasiado contento. Confío en el club, tenemos que esperar, la temporada pasada ya fue así”, expresó, anteponiendo Barça por encima de todo y su sentido de club.

Para poner más picante al asunto, apareció Tebas ayer por la noche en una entrevista en RNE. El presidente de LaLiga ya se lo esperaba, pues el Barça no es el único que va con el agua al cuello. “No me sorprende nada lo que está pasando, es lo de cada año. Vamos a ver mañana (por hoy) cómo resuelven los clubes su situación. Alguno igual ya lo tiene resuelto, yo no voy a desvelar nada”, dejó ir quien pone las reglas de la competición. “Hay un reglamento que los clubes conocen desde hace tiempo. Siempre pasa algo. A 31 de agosto todos o casi todos tienen los deberes hechos”, recordó. Quedan dos semanas de margen, pero esta Liga no espera y hoy arranca para el campeón.