El campeón arranca con Joan Garcia y Rashford

Arranca la Liga y el balón debería ser el único protagonista de un campeonato trepidante que el Barça defiende como campeón y parte como favorito tras haberse reforzado en posiciones clave. Pero, igual que hace un año por estas fechas, igual que el pasado 31 de diciembre a punto de atragantarse las uvas a más de uno, las inscripciones fueron el gran caballo de batalla horas antes de salir los de Hansi Flick al césped del Estadi de Son Moix para medirse (19.30 horas) al Mallorca de un motivadísimo Pablo Torre.

A primera hora de este sábado se confirmaron las inscripciones de Joan Garcia y Marcus Rashford, que pudieron última hora de ayer y los dos flamantes fichajes del FC Barcelona pudieron tomar el vuelo chárter AEA937 rumbo a Mallorca con el resto de la expedición azulgrana de 23 futbolistas y en la que no pudieron todavía entrar Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardghji. Aunque se había especulado con que el sueco tuviera ficha de filial, finalmente se quedó en Barcelona y sí se subieron al avión los canteranos Dro, Jofre, Toni y Guille.

Laporta no tenía dudas

El club estaba totalmente confiado en que, a primera hora de hoy, LaLiga validaría las inscripciones, como así fue. Una vez se había notificado la baja de Ter Stegen como de larga duración, se había avalado y se había conseguido más espacio salarial y fair-play con la renovación de Jules Koundé hasta 2030 y la venta definitiva del 50 por ciento restante de Francisco Trincao por 11 millones de euros al Sporting de Portugal, desde la entidad ya lo daban por hecho.

Y así lo había trasladado el propio Joan Laporta a los peñistas en un encuentro celebrado en la isla de Mallorca el viernes por la noche: “Estoy prácticamente convencido, si Flick lo quiere, Joan Garcia y Rashford podrán jugar”.

La gran duda, en el lateral

El primer once titular en partido oficial siempre es una pista importante de cara a la temporada. El del Barça, que arranca la Liga en Son Moix ante el Mallorca, tendrá más cambios respecto al de gala de la pasada temporada de lo que cabría esperar en un principio. Varios son los factores, pero uno por delante de otros: la meritocracia.

Puede haber un cambio por línea e incluso dos en defensa, lo que es bastante. El más esperado, el de la portería, con la entrada de Joan Garcia, una vez confirmada su inscripción. El de Sallent es la única cara nueva que apunta al once.

En defensa, examen para Ronald Araujo, que ya fue titular en el Gamper, tras la marcha de Iñigo Martínez. Christensen y Eric Garcia aprietan, pero al de Martorell, Hansi Flick lo ve más el técnico en el lateral derecho, hasta el punto de que podría tomar el relevo de Koundé, aunque el francés, recién renovado, parte con más números para mantener el puesto.

Flick: "En pretemporada no estaba tan contento con Fermín, pero nos ha demostrado lo bueno que es"

Fijos y sorpresas

En el centro del campo son indiscutibles y fijos Frenkie de Jong y Pedri, mientras hay duda en la mediapunta. El teórico titular es Dani Olmo, pero Fermín López está dando saltos de gigantes para ganarse el puesto después de brillar frente al Como con un doblete y verbalizar el propio Hansi Flick una progresión, claramente de menos a más, del onubense en esta pretemporada.

Robert Lewandowski se ejercitó ayer en solitario en la Ciutat Esportiva y no podrá participar del arranque liguero del Barça. Oportunidad para Ferran Torres, que estuvo entre algodones en la gira asiática y regresó con minutos el pasado domingo como suplente de Marcus Rashford, que fue el ‘9’ titular, aunque el inglés se mueve mejor por la banda. Los extremos, con Lamine Yamal por la derecha y Raphinha por la izquierda, no se discuten. Juegue quien juegue, será un once de garantías.