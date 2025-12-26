¿Ser campeón de invierno garantiza el título de Liga al Barça?

El FC Barcelona cerró el 2025 futbolístico de la mejor manera posible, venciendo en el difícil estadio de La Cerámica (0-2) a un Villarreal que está sorprendiendo en LaLiga y asegurándose el título honorífico de 'Campeón de Invierno' con una jornada de antelación. Los azulgranas suman 46 puntos y ya son inalcanzables para el Real Madrid (42), suceda lo que suceda en el derbi del 3 de enero frente al Espanyol y que cerrará la primera vuelta del campeonato.

¿'Campeón' con o sin título?

El conjunto de Hansi Flick ha finalizado el año recuperando las mejores sensaciones de la pasada campaña e, incluso, mejorando sus registros pues, de hecho, aunque fue el Atlético el que finalizó en primera posición la primera vuelta de LaLiga 2024/25, el Barça cantó finalmente el alirón en LaLiga, aderezado con otros títulos, la Copa del Rey y la Supercopa de España para completar un triplete doméstico histórico.

Por tanto, fueron los mismos azulgranas los que demostraron el pasado curso que llegar el primero al ecuador de la competición no es garantía de éxito. De hecho, el Barça ha conseguido hasta en 26 oportunidades -contando la actual- la simbólica corona de campeón de invierno -o de la primera vuelta- pero únicamente 16 de sus 28 títulos ligueros los levantó desde esa condición.

Los 12 restantes los ganó 'remontando' y, de hecho, el primer doblete blaugrana invierno-verano no llegó hasta el curso 1958/59. Por tanto: ¿finalizar la primera vuelta ha sido históricamente garantía de título? Veamos...

El 'eterno rival' y el resto del ránking

El Barça ostenta el honor de ser el primer campeón de LaLiga, en la primigenia edición 1928/29, pero el primer campeón de invierno fue su eterno rival. El Real Madrid ha sido campeón de invierno en 35 ocasiones, y en 25 de ellas la ventaja cosechada en la primera vuelta le bastó para hacerse con el título. Los otros 11 campeonatos (es el que más ha ganado, un total de 36) los levantó con 'remontada'.

El Atlético de Madrid, el tercero en la clasificación con 11 títulos de LaLiga, es también el tercero a la hora de poder presumir de dobletes de invierno y verano, pues hasta en 3 ocasiones ser campeón de invierno sirvió a los colchoneros para llevarse el cetro al final del curso. La más reciente, en la temporada 2020/21 de la mano del Cholo Simeone.

Por su parte, el Athletic Club, ganador de 8 títulos de LaLiga, fue el primero en completar esta hazaña, en la segunda temporada de existencia de la competición (1929/30) y lo consiguió en una campaña más (1955/56).

El Valencia, ganador de 6 títulos de LaLiga, consiguió 2 de ellos tras ser campeón de invierno: 1943/44 y 2003/04.

Real Betis (1934/35) y Deportivo de La Coruña (1999/00) tienen otro dato para presumir: sus únicos títulos de La Liga los consiguieron después de ser también campeones de invierno.

Todos los campeones de invierno y de LaLiga

1928-29 - Real Madrid - Barcelona

1929-30 - Athletic - Athletic (+)

1930-31 - Real Sociedad - Athletic

1931-32 - Athletic - Real Madrid

1932-33 - Espanyol - Athletic

1933-34 - Real Sociedad - Athletic

1934-35 - Betis - Betis (+)

1935-36 - Real Madrid - Athletic

1939-40 - Espanyol - Atlético Madrid

1940-41 - Sevilla - Atlético Madrid

1941-42 - Atlético Madrid - Valencia

1942-43 - Athletic - Athletic (+)

1943-44 - Valencia - Valencia (+)

1944-45 - Athletic - Barcelona

1945-46 - Barcelona - Sevilla

1946-47 - Atlético Madrid - Valencia

1947-48 - Valencia - Barcelona

1948-49 - Real Madrid - Barcelona

1949-50 - Real Madrid - At. Madrid

1950-51 - Sevilla - At. Madrid

1951-52 - Athletic - Barcelona

1952-53 - Espanyol - Barcelona

1953-54 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1954-55 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1955-56 - Athletic - Athletic (+)

1956-57 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1957-58 - Atlético Madrid - Real Madrid

1958-59 - Barcelona - Barcelona (+)

1959-60 - Real Madrid - Barcelona

1960-61 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1961-62 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1962-63 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1963-64 - Barcelona - Real Madrid

1964-65 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1965-66 - Atlético Madrid - Atlético Madrid (+)

1966-67 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1967-68 - Atlético Madrid - Real Madrid

1968-69 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1969-70 - Athletic - Atlético Madrid

1970-71 - Barcelona - Valencia

1971-72 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1972-73 - Barcelona - Atlético Madrid

1973-74 - Barcelona - Barcelona (+)

1974-75 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1975-76 - Atlético Madrid - Real Madrid

1976-77 - Barcelona - Atlético Madrid

1977-78 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1978-79 - Sporting Gijón - Real Madrid

1979-80 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1980-81 - Atlético Madrid - Real Sociedad

1981-82 - Barcelona - Real Sociedad

1982-83 - Real Madrid - Athletic

1983-84 - Real Madrid - Athletic

1984-85 - Barcelona - Barcelona (+)

1985-86 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1986-87 - Barcelona - Real Madrid

1987-88 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1988-89 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1989-90 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1990-91 - Barcelona - Barcelona (+)

1991-92 - Real Madrid - Barcelona

1992-93 - Barcelona - Barcelona (+)

1993-94 - Deportivo - Barcelona

1994-95 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1995-96 - Atlético Madrid - Atlético Madrid (+)

1996-97 - Real Madrid - Real Madrid (+)

1997-98 - Barcelona - Barcelona (+)

1998-99 - Barcelona - Barcelona (+)

1999-00 - Deportivo - Deportivo (+)

2000-01 - Real Madrid - Real Madrid (+)

2001-02 - Real Madrid - Valencia

2002-03 - Real Sociedad - Real Madrid

2003-04 - Valencia - Valencia (+)

2004-05 - Barcelona - Barcelona (+)

2005-06 - Barcelona - Barcelona (+)

2006-07 - Barcelona - Real Madrid

2007-08 - Real Madrid - Real Madrid (+)

2008-09 - Barcelona - Barcelona (+)

2009-10 - Barcelona - Barcelona (+)

2010-11 - Barcelona - Barcelona (+)

2011-12 - Real Madrid - Real Madrid (+)

2012-13 - Barcelona - Barcelona (+)

2013-14 - Barcelona - Atlético de Madrid

2014-15 - Real Madrid - Barcelona

2015-16 - Barcelona - Barcelona (+)

2016-17 - Real Madrid - Real Madrid (+)

2017-18 – Barcelona – Barcelona (+)

2018-19 – Barcelona-Barcelona (+)

2019-20 – Barcelona – Real Madrid

2020-21 Atlético – Atlético (+)

2021-22 Real Madrid – Real Madrid (+)

2022-23 – Barcelona – Barcelona (+)

2023-24 – Real Madrid – Real Madrid (+)

2024-25 – Atlético - Barcelona

2025-26 – Barcelona - ¿?