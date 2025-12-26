FC BARCELONA
¿Ser campeón de invierno garantiza el título de Liga al Barça?
El ránking de los campeones de invierno y de los campeones de LaLiga desde la temporada 1928/29
El FC Barcelona cerró el 2025 futbolístico de la mejor manera posible, venciendo en el difícil estadio de La Cerámica (0-2) a un Villarreal que está sorprendiendo en LaLiga y asegurándose el título honorífico de 'Campeón de Invierno' con una jornada de antelación. Los azulgranas suman 46 puntos y ya son inalcanzables para el Real Madrid (42), suceda lo que suceda en el derbi del 3 de enero frente al Espanyol y que cerrará la primera vuelta del campeonato.
¿'Campeón' con o sin título?
El conjunto de Hansi Flick ha finalizado el año recuperando las mejores sensaciones de la pasada campaña e, incluso, mejorando sus registros pues, de hecho, aunque fue el Atlético el que finalizó en primera posición la primera vuelta de LaLiga 2024/25, el Barça cantó finalmente el alirón en LaLiga, aderezado con otros títulos, la Copa del Rey y la Supercopa de España para completar un triplete doméstico histórico.
Por tanto, fueron los mismos azulgranas los que demostraron el pasado curso que llegar el primero al ecuador de la competición no es garantía de éxito. De hecho, el Barça ha conseguido hasta en 26 oportunidades -contando la actual- la simbólica corona de campeón de invierno -o de la primera vuelta- pero únicamente 16 de sus 28 títulos ligueros los levantó desde esa condición.
Los 12 restantes los ganó 'remontando' y, de hecho, el primer doblete blaugrana invierno-verano no llegó hasta el curso 1958/59. Por tanto: ¿finalizar la primera vuelta ha sido históricamente garantía de título? Veamos...
El 'eterno rival' y el resto del ránking
El Barça ostenta el honor de ser el primer campeón de LaLiga, en la primigenia edición 1928/29, pero el primer campeón de invierno fue su eterno rival. El Real Madrid ha sido campeón de invierno en 35 ocasiones, y en 25 de ellas la ventaja cosechada en la primera vuelta le bastó para hacerse con el título. Los otros 11 campeonatos (es el que más ha ganado, un total de 36) los levantó con 'remontada'.
El Atlético de Madrid, el tercero en la clasificación con 11 títulos de LaLiga, es también el tercero a la hora de poder presumir de dobletes de invierno y verano, pues hasta en 3 ocasiones ser campeón de invierno sirvió a los colchoneros para llevarse el cetro al final del curso. La más reciente, en la temporada 2020/21 de la mano del Cholo Simeone.
Por su parte, el Athletic Club, ganador de 8 títulos de LaLiga, fue el primero en completar esta hazaña, en la segunda temporada de existencia de la competición (1929/30) y lo consiguió en una campaña más (1955/56).
El Valencia, ganador de 6 títulos de LaLiga, consiguió 2 de ellos tras ser campeón de invierno: 1943/44 y 2003/04.
Real Betis (1934/35) y Deportivo de La Coruña (1999/00) tienen otro dato para presumir: sus únicos títulos de La Liga los consiguieron después de ser también campeones de invierno.
Todos los campeones de invierno y de LaLiga
1928-29 - Real Madrid - Barcelona
1929-30 - Athletic - Athletic (+)
1930-31 - Real Sociedad - Athletic
1931-32 - Athletic - Real Madrid
1932-33 - Espanyol - Athletic
1933-34 - Real Sociedad - Athletic
1934-35 - Betis - Betis (+)
1935-36 - Real Madrid - Athletic
1939-40 - Espanyol - Atlético Madrid
1940-41 - Sevilla - Atlético Madrid
1941-42 - Atlético Madrid - Valencia
1942-43 - Athletic - Athletic (+)
1943-44 - Valencia - Valencia (+)
1944-45 - Athletic - Barcelona
1945-46 - Barcelona - Sevilla
1946-47 - Atlético Madrid - Valencia
1947-48 - Valencia - Barcelona
1948-49 - Real Madrid - Barcelona
1949-50 - Real Madrid - At. Madrid
1950-51 - Sevilla - At. Madrid
1951-52 - Athletic - Barcelona
1952-53 - Espanyol - Barcelona
1953-54 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1954-55 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1955-56 - Athletic - Athletic (+)
1956-57 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1957-58 - Atlético Madrid - Real Madrid
1958-59 - Barcelona - Barcelona (+)
1959-60 - Real Madrid - Barcelona
1960-61 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1961-62 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1962-63 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1963-64 - Barcelona - Real Madrid
1964-65 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1965-66 - Atlético Madrid - Atlético Madrid (+)
1966-67 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1967-68 - Atlético Madrid - Real Madrid
1968-69 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1969-70 - Athletic - Atlético Madrid
1970-71 - Barcelona - Valencia
1971-72 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1972-73 - Barcelona - Atlético Madrid
1973-74 - Barcelona - Barcelona (+)
1974-75 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1975-76 - Atlético Madrid - Real Madrid
1976-77 - Barcelona - Atlético Madrid
1977-78 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1978-79 - Sporting Gijón - Real Madrid
1979-80 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1980-81 - Atlético Madrid - Real Sociedad
1981-82 - Barcelona - Real Sociedad
1982-83 - Real Madrid - Athletic
1983-84 - Real Madrid - Athletic
1984-85 - Barcelona - Barcelona (+)
1985-86 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1986-87 - Barcelona - Real Madrid
1987-88 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1988-89 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1989-90 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1990-91 - Barcelona - Barcelona (+)
1991-92 - Real Madrid - Barcelona
1992-93 - Barcelona - Barcelona (+)
1993-94 - Deportivo - Barcelona
1994-95 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1995-96 - Atlético Madrid - Atlético Madrid (+)
1996-97 - Real Madrid - Real Madrid (+)
1997-98 - Barcelona - Barcelona (+)
1998-99 - Barcelona - Barcelona (+)
1999-00 - Deportivo - Deportivo (+)
2000-01 - Real Madrid - Real Madrid (+)
2001-02 - Real Madrid - Valencia
2002-03 - Real Sociedad - Real Madrid
2003-04 - Valencia - Valencia (+)
2004-05 - Barcelona - Barcelona (+)
2005-06 - Barcelona - Barcelona (+)
2006-07 - Barcelona - Real Madrid
2007-08 - Real Madrid - Real Madrid (+)
2008-09 - Barcelona - Barcelona (+)
2009-10 - Barcelona - Barcelona (+)
2010-11 - Barcelona - Barcelona (+)
2011-12 - Real Madrid - Real Madrid (+)
2012-13 - Barcelona - Barcelona (+)
2013-14 - Barcelona - Atlético de Madrid
2014-15 - Real Madrid - Barcelona
2015-16 - Barcelona - Barcelona (+)
2016-17 - Real Madrid - Real Madrid (+)
2017-18 – Barcelona – Barcelona (+)
2018-19 – Barcelona-Barcelona (+)
2019-20 – Barcelona – Real Madrid
2020-21 Atlético – Atlético (+)
2021-22 Real Madrid – Real Madrid (+)
2022-23 – Barcelona – Barcelona (+)
2023-24 – Real Madrid – Real Madrid (+)
2024-25 – Atlético - Barcelona
2025-26 – Barcelona - ¿?
