La campaña contra Gavi surte efecto

Xavi ha visto cómo el joven jugador ha acusado en los últimos partidos estar bajo el foco mediático Se ha fomentado el debate sobre una agresividad inexistente, lo han situado en la Premier e incluso han cuestionado su comportamiento en la Selección

La campaña anti Gavi está funcionado a la perfección, hasta el punto de prácticamente desactivar a un futbolista clave para el juego del Barça en la fase decisiva de la temporada. La pinza deportiva ('Gavi carnicero') y extradeportiva ('Gavi no quiere hacerse fotos con la afición'), aderezada con unos oportunos rumores de mercado ('Gavi se va al Chelsea') han servido para llevar al joven futbolista del Barça justo donde menos le gusta y le interesa estar: bajo la luz de los focos, en la diana de los debates más arrabaleros del extrarradio tertuliano futbolero.

De la Fuente y Xavi defienden a Gavi

A Gavi le han bombardeado por tele, radio y redes, y algunos ni siquiera se han podido reprimir cuando se enfundaba en 'la roja' de la Selección. De hecho, uno de los primeros incendios que tuvo que apagar Luis de la Fuente, flamante seleccionador en sustitución de Luis Enrique Martínez (Lucho siempre en el punto de mira de la 'Caverna mediática'), fue el asunto de Gavi. "A mí, dame un Gavi con ese empuje y esas ganas, es contagioso para el resto".

Menos diplomático fue su entrenador en el Barça, Xavi Hernández, quizás cansado de tener que atender una vez tras otra a un debate artificial. "Decían que era un carnicero, pero ya sé de dónde viene los tiros", resumió.

Gavi es un futbolista que a los 18 años combina un enorme talento futbolístico con una intensidad tremenda. Su cotización se ha disparado en el año y medio que lleva en la élite y su valoración en el portal especializado 'Transfermarkt' ha pasado de los 25 a los 90 millones. En este ranking, es el undécimo jugador más valioso del mundo, el cuarto de la Liga y el segundo del Barça, únicamente superado por Pedri (100 millones de euros).

Los problemas burocráticos para inscribirlo en La Liga han alimentado los rumores en torno a su futuro, aunque desde el Barça y su entorno intentan acallar los rumores para llevar la tranquilidad al futbolista y neutralizar los problemas extradeportivos.

También tuvieron que salir al paso de malas interpretaciones durante su última estancia con la Selección. No, Gavi no se negó a atender a los aficionados y a firmar camisetas.

El frente deportivo

Y finalmente, está el frente deportivo. Con Gavi, no hay punto intermedio: cada balón en disputa es el más importante y su posesión es innegociable. La inmadurez lógica de su corta edad le lleva a ser demasiado impetuoso en ocasiones. Cuando va al choque -"nunca de mala fe", como destacaba Xavi- y cuando se queja por las faltas que muchas veces recibe y no le señalan a favor; precisamente porque no rehúye el cuerpo a cuerpo con futbolistas más experimentados y conocedores de todos los trucos de la profesión.

No son comentarios gratuitos o simples opiniones. En el último partido Getafe-Barça (0-0), Gavi fue amonestado en el minuto 2'. Quedó desactivado pese a recibir 5 faltas en contra y cometer únicamente 2, y se impuso en 7 de los 14 duelos que disputó (datos de Sofascore).

Si se repasa la estadística de tarjetas amarillas · faltas cometidas · faltas recibidas · duelos ganados en los últimos catorce partidos de la Liga que ha disputado (se perdió el choque frente al Valencia al cumplir uno de sanción por el ciclo de cinco cartulinas), este es el balance:

Getafe-Barça (0-0) · 1 TA · 2 FC · 5 FR · 7/14 duelos ganados

Barça-Girona (0-0) · - · 3 FC · 4 FR · 8/20 duelos ganados

Elche-Barça (0-4) · 1 TA · 2 FC · 4 FR · 12/20 duelos ganados

Barça - R. Madrid (2-1) · - · 4 FC · 4 FR · 10/16 duelos ganados

Athletic-Barça (0-1) · - · 1 FC · 3 FR · 11/20 duelos ganados

Barça-Valencia (1-0)

Almería-Barça (1-0) · 1 TA · 2 FC · 0 FR · 2/11 duelos ganados

Barça-Cádiz (2-0) · - · 2 FC · 4 FR · 6/11 duelos ganados

Villarreal-Barça (0-1) · - · 1 FC · 2 FR · 6/12 duelos ganados

Barça-Sevilla (3-0) · - · 2 FC · 2 FR · 5/10 duelos ganados

Betis-Barça (1-2) · - · 0 FC · 6 FR · 13/18 duelos ganados

Barça-Girona (0-1) · 1 TA · 5 FC · 2 FR · 5/13 duelos ganados

Barça-Getafe (1-0) · - · 2 FC · 0 FR · 6/12 duelos ganados

Atlético-Barça (0-1) · - · 4 FC · 1 FR · 3/14 duelos ganados

Barça-Espanyol (1-1) · 1 TA · 1 FC · 1 FR · 4/10 duelos ganados

En total son 31 faltas cometidas y 38 recibidas por Gavi en esos catorce partidos de Liga que le han supuesto 5 tarjetas, 2 de ellas por protestar.

De Casemiro a Gavimiro

Es evidente que ha sido desde los sectores más radicales de la 'caverna madridista' desde donde han nacido buena parte de los comentarios y opiniones que han puesto en cuestión a Gavi. Apelativos como 'carnicero' resultan crueles y exagerados, pero menos chocantes que el neologismo 'Gavimiro' para equiparar al joven centrocampista andaluz nada menos que con el brasileño Casemiro.

El centrocampista sudamericano, defendido a capa y espada durante su etapa merengue, ha quedado retratado al llegar a Inglaterra: En 222 partidos en La Liga recibió 61 tarjetas amarillas, 2 de ellas de doble amonestación, y 0 tarjetas rojas. En 20 partidos en la Premier League, mucho más física y menos propensa a las amonestaciones, el Casemiro 'genuino' ya acumula 5 cartulinas amarillas y 2 rojas.

Gavi en los duelos contra el Real Madrid

Gavi ha sido especialmente determinante en los cinco clásico oficiales de esta temporada, y este hecho puede haber sido un factor determinante para que la campaña haya arreciado en su contra.

En una temporada en la que el debate el eterno debate en torno a las actuaciones arbitrales y el VAR arrecia, la explosión del caso Negreira ha formado la tormenta perfecta. Y en el ojo del huracán está el joven centrocampista y la supuesta permisividad arbitral hacia él.

Liga · Madrid-Barça (3-1) · 1 TA · 4 FC · 0 FR · 1/7 duelos ganados

Supercopa · Madrid-Barça (1-3) · - · 0 FC · 4 FR · 10/12 duelos ganados

Copa · Madrid-Barça (0-1) · 1 TA · 3 FC · 2 FR · 7/20 duelos ganados

Liga · Barça-Madrid (2-1) · - · 4 FC · 4 FR · 10/16 duelos ganados

Copa · Barça-Madrid (0-4) · 1 TA · 5 FC · 1 FR · 3/13 duelos ganados

Tal vez el problema de Gavi fuera su actuación estelar en la final de la Supercopa, con asistencia y gol incluidos además el trofeo de MVP. El resumen de su eclosión en la élite mundial del fútbol podría ser aquel partido... y quizás, también, el inicio de sus problemas de imagen.