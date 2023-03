El Camp Nou vivió su primera gran noche en cuatro años

La victoria frente al Madrid en el último suspiro desató la locura del equipo y de los aficionados presentes en el Estadi La euforia culé no se había desatado en el templo blaugrana a este nivel en ningún encuentro de las últimas temporadas

El aficionado culé estaba huérfano de noches para la historia en el Camp Nou. Lejos quedaban ya las remontadas europeas ante el PSG por 6-1 o al Milan por 4-0; el 5-0 ante el Real Madrid en Liga o el 3-0 al Bayern en semifinales. Hasta el domingo pasado, que se añadió una efeméride más a la lista con el triunfo frente al Real Madrid por 2-1 sobre la bocina. Una victoria que permite al Barça distanciarse en 12 puntos respecto al Real Madrid y le deja acariciando el título de Liga.

Minuto 92 de partido, combinación entre Lewandowski y Balde, centro raso del lateral zurdo y remate de primeras de Kessie al fondo de las mallas de Courtois. Éxtasis, euforia y delirio. Las más de 95.000 personas que asistieron al Camp Nou -con el permiso del centenar de aficionados del Real Madrid desplazados a la capital catalana- vivieron una noche para el recuerdo. De aquellas que se quedan grabadas en la retina y de las que recordarán dónde y con quién estaban aquel 19 de marzo de 2023. Un triunfo que bien vale un título de Liga.

Si tiramos de hemeroteca, tendremos que remontarnos varias temporadas atrás para recordar otra gran noche en el Camp Nou. Vayamos por partes. Esta temporada el Barça se jugaba el acceso a los octavos de final de la Champions, pero empató 3-3 frente al Inter de Milán y, previamente, había perdido contra el Bayern Múnich por 0-3. En la ida de los 'play off' de la Europa League, los blaugrana no pasaron del empate 2-2 ante el Manchester United, cayendo por 2-1 en Old Trafford.

En el curso anterior, más de lo mismo: 0-3 contra el Bayern y 0-0 ante el Benfica en fase de grupos; además de derrota en el clásico por 1-2. Ya en Europa League, el Barça sentenció el pase a las siguientes rondas a domicilio, dado que en el Camp Nou empató 1-1 frente al Nápoles en la ida de los 'play off' y 0-0 en octavos contra el Galatasaray. La noche de la 'vergüenza' se produjo en la vuelta de los cuartos de final ante el Eintracht de Frankfurt, con una imagen difícil de olvidar: el Camp Nou teñido de blanco y celebrando los goles de los germanos, que accedieron a semis tras el 2-3.

Un Camp Nou vacío

Los estragos de la pandemia provocada por el Covid-19 también afectaron a las competiciones deportivas, impidiendo la asistencia de aficionados a dichos recintos. El Barça disputó la temporada 2020/21 a puerta vacía. Sin aficionados, los blaugrana cayeron por 1-3 en el clásico contra el Real Madrid, 0-3 ante la Juventus en la fase de grupos de la Champions y 1-4 ante el Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final. Otra noche aciaga.

No obstante, sí hubo una noche con tintes de epicidad en el Camp Nou, pero sin público en las gradas, rebajando la celebración y los posteriores festejos a varios decibelios. El Barça remontó el 2-0 que logró el Sevilla en la ida de la semifinal de Copa con un gol de Piqué en el tiempo de añadido y forzando la prórroga, donde a los pocos minutos sentenció Braithwaite el pase a la final.

En la campaña 2019/20, el clásico de la primera vuelta en el Camp Nou finalizó con empate sin goles. Las competiciones se pararon por el Covid-19 y en la reanudación, sin público en las gradas, el Barça venció al Nápoles por 3-1 que, sumado al 1-1 de la ida, pudo acceder a la excepcional 'final-eight' de la Champions League, donde los de Setién cayeron a las primeras de cambio de forma estrepitosa por 2-8 contra el Bayern Múnich en Lisboa.

Temporada de contrastes

Ya lo ven, nos tenemos que desplazar hasta la temporada 2018/19 para encontrar otra grande noche con el Camp Nou como escenario. Aquel curso, el Barça vivió hasta cuatro citas para recordar por los aficionados presentes en el Estadi. Dos de ellas, no obstante, quedaron en agua de borraja.

La primera de ellas fue la última victoria blaugrana en un clásico como locales, sin contar la del pasado domingo. Fue por un contundente 5-1, que significó la precipitada destitución de Julen Lopetegui como técnico blanco. En la jornada 31 recibieron a un Atlético de Madrid que se jugaba el liderato con el Barça. Los de Valverde se llevaron los tres puntos con los goles de Suárez y Messi en los últimos cinco minutos del encuentro.

En Europa, el Camp Nou también tuvo dos partidos para el recuerdo. El triunfo por 3-0 ante el Manchester United en los cuartos de final, haciendo valer el 0-1 que obtuvieron en Old Trafford. En las semifinales, repitieron el mismo resultado frente al Liverpool, pero los blaugrana vivieron la pesadilla de Anfield, cayendo por 4-0 y diciendo adiós a la posibilidad de disputar una nueva final de Champions.