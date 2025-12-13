El Camp Nou sigue pidiendo el regreso de la Grada d'Animació

Ha sido una semana movida en lo que respecta a la Grada d'Animació, la extinta grada, se entiende. Mientras el club sigue preparando la apertura de la zona situado en la primera gradería del Gol Sud para su nuevo proyecto de animación, los grupos que han formado durante los últimos años este espacio no tiran la toalla y siguen reclamando su derecho a animar al equipo como lo habían hecho hasta ahora.

De hecho, PB Almogàvers, Front 532, PB Nostra Ensenya y Supporters Barça llevan recogiendo firmas para su readmisión desde el pasado martes, con motivo del encuentro que enfrentó a los de Flick y al Eintracht de Frankfurt. Casa Pin es el centro neurálgico de esta iniciativa porque este local, situado en Travessera de Les Corts, es el centro neurálgico en el que se reúne gran parte de los integrantes de estos grupos junto a otros socios y aficionados durante las previas de los partidos. También antes del que se jugó ante Osasuna.

Imagen del palco del Spotify Camp Nou en el Barça - Osasuna / DANI BARBEITO

Entre uno y otro partido la indignación de este colectivo fue a más tras una reunión mantenida por la vicepresidente del Área Social, Elena Fort, junto a socios preocupados por esta cuestión, algunos de ellos miembros de la Grada d'Animació. Durante esta charla, la dirigente del club manifestó que la idea de cerrar este espacio estaba tomada "desde el pincipio" y que no tenía nada que ver con las multas reclamadas por valor de 23.000 euros.

De ahí que ayer, de nuevo, este colectivo siguiera recogiendo firmas también en los aledaños del Camp Nou, algo que se repite también en los partidos que se disputan en el Palau Blaugrana. Ya en el interior del Estadi, los cánticos "Volem la Grada d'Animació!" se repitieron de forma regular tanto en la primera mitad como en la segunda. En cambio, fue prácticamente inaudible el de "Barça sí, Laporta no".

Imagen de la afición del Barça reclamando la Grada d'Animació / Valenti Enrich

El club parece que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás y está a la espera de obtener los permisos para, seguramente en en el mes de enero, poder abrir el espacio adjudicado para el nuevo EdA, bautizado como 'Gol 1957'. Tampoco los grupos que forman la Grada d'Animació tienen ninguna intención de rendirse. Se trata de un tema sensible, sobre todo en año electoral.