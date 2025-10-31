Así está el Camp Nou a siete días del entrenamiento a puertas abiertas

Ya es oficial: El Barça ha anunciado que el primer equipo se entrenará el viernes 7 de noviembre en el césped del Camp Nou. Será el estreno de los jugadores en el nuevo estadio y servirá como test técnico de cara a los encuentros que se disputarán.

Ahora mismo el club trabaja con varios escenarios para el regreso de la competición al estadio. Hace unas semanas todo apuntaba a que podria producirse para el encuentro ante el Athletic, fijado para el 22 de noviembre, pero ahora va cogiendo fuerza el encuentro ante el Alavés. El partido está fijado para el 29 de noviembre y coincidiría con el día del 126 aniversario del club. Para que esto sea posible el Barça está pendiente de recibir del Ayuntamiento la licencia de la fase 1B, porque le permitiría un aforo de hasta los 45.000 espectadores.

En SPORT ya apuntamos ayer que esta licencia podría llegar entre el 12 y el 15 de noviembre de este mes. Para lograrlo el club sigue trabajando en las obras del estadio tras solucionar los problemas vinculados a la seguridad de las entradas y salidas del estadio que le permitieron recibir la primera licencia que abría la posibilidad de un aforo de 27.000 personas.

El estado de las obras

Las obras en la zona de lateral están acabadas desde hace semanas y se trabaja en las irregularidades detectadas. En las imágenes aéreas a las que ha tenidio aceso este diario se puede ver cómo la tercera gradería es la que tiene más margen de mejora. Entre la segunda y la tercera gradería va el anillo de palcos VIP, una de las grandes novedades del nuevo recinto barcelonista.

La tercera gradería es la segunda fase de las obras del Spotify Camp Nou y debería estar acabada al inicio de la próxima temporada, aunque podría retrasarse unos meses, para en el verano de 2027 levantar la cubierta. Cuando la tercera gradería esté totalmente acabada la capacidad del estadio será de 105.000 espectadores.