Se acerca la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, y el FC Barcelona empieza a creer en la remontada. El conjunto de Hansi Flick no lo tendrá nada fácil, pero con el apoyo de la afición en la primera gran cita en el reformado Spotify Camp Nou, los culés esperan darle la vuelta al marcador, venciendo por más de cuatro goles al Atlético de Madrid.

El partido aún no ha empezado, pero ya está en boca de todos. Desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, analizaron si el equipo azulgrana será capaz de remontar al Atlético de Madrid. Uno de los colaboradores que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Dani Senabre.

El colaborador de 'El Partidazo de COPE' no tiene nada claro que el equipo de Flick le dé la vuelta a la eliminatoria: "El año pasado, yo te diría con los ojos cerrados que creo en la remontada del Barça. Este año, no".

"No digo que sea imposible, pero si me pones una pistola en la cabeza y tengo que apostar digo que no", señaló en el programa de la COPE. Asimismo, quiso dejar claro que no lo dice porque "el equipo está peor que la temporada pasada".

En ese instante de la retransmisión, Senabre recordó las palabras de Flick: "Con nuestro público y en nuestro estadio, la remontada es posible". Una declaración que no pasó por alto para el colaborador, ya que aseguró que "el Camp Nou es peor que Montjuïc ahora mismo".

Sin embargo, es consciente de que "el día del Atlético de Madrid será diferente, pero hay dos hechos que no acompañan". El primero de ellos es que "el Barça quería ampliar la capacidad y que el Ayuntamiento de Barcelona le diera permiso, pero no va a llegar a tiempo".

Otro aspecto que perjudica al equipo de Flick es que no habrá grada de animación. "Son dos cosas que ya sé que no marcan goles, pero ayudan y, en este caso, van en contra".

No es la primera vez que se pronuncia sobre el ambiente del Spotify Camp Nou. Hace unas semanas, el colaborador de 'El Partidazo de COPE' acudió al partido ante el Mallorca y se quedó perplejo: "Yo estuve ese día y aluciné, iba avisado, y nunca en mi vida lo había visto así, nunca".