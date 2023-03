El Camp Nou ovacionó la consagración de Araujo

Después de ser expulsado contra el Valencia, el central uruguayo fue vitoreado por la afición del Barça mientras enfilaba el camino a los vestuarios El defensa charrúa finalizó el encuentro con un disparo bloqueado, un duelo ganado, un regate, seis balones en largo completados (de once intentados) y 47 pases con un 85% de acierto

En el trabajado triunfo en el Estadio de la Cerámica de mediados de febrero, el barcelonismo aprendió a disfrutar del arte de defender gracias a Ronald Araujo. El central uruguayo, uno de los líderes del conjunto azulgrana y pieza fundamental del proyecto de Xavi en el Spotify Camp Nou, protagonizó una exhibición de fortaleza y poderío físico encomiable. Especialmente desde entonces, la afición culé tiene muy claro que las acciones del charrúa, como las de Robert Lewandowski o Pedri en área rival, tienen mucho valor y, a veces más descaradamente y en otras ocasiones con más disimulo, se traducen en puntos para el equipo.

Ante el Valencia, la hinchada que llenó el ‘templo’ del Barça volvió a dejar muy claro que Araujo es uno de sus ídolos. Los aficionados celebraron todas las buenas intervenciones defensivas del uruguayo. Cada vez más atrevido en la salida de balón, volvió a estar sobresaliente en las coberturas y en las correcciones para frenar las transiciones contrincantes. Finalizó el encuentro con un disparo bloqueado, un duelo ganado, un regate, seis balones en largo completados (de once intentados) y 47 pases con un 85% de acierto. Estuvo una hora sobre el terreno de juego, hasta que un error de Jules Kounde no le dio más opción que derribar a Hugo Duro siendo el último hombre.

El colegiado no titubeó y le expulsó con una tarjeta roja directa. Fue el último servicio de Araujo y, a juzgar por lo que sucedió después –el Valencia buscó el empate y el Barça se dedicó a defender el resultado–, la acción resultó decisiva. De hecho, el cuadro catalán entendió mejor el juego con diez futbolistas que con once: cuidó más la posesión del esférico y Ter Stegen no tuvo mucho trabajo hasta el final del compromiso. Mientras enfilaba el camino a los vestuarios, varios compañeros se acercaron a animarle. El público, siempre agradecido con los jugadores que se lo dejan todo sobre el césped, premió sus últimas actuaciones con una estruendosa ovación.

No fueron, solo, aplausos por su buen rendimiento contra el Valencia. Fueron vítores que valoraron su brutal temporada. Especialmente desde que dejó atrás la lesión muscular que le apartó más de dos meses de los terrenos de juego, Araujo ha ofrecido un nivel espectacular. Sin él, la solidez defensiva del Barça –y, en consecuencia, el liderato en solitario de la Liga– no tendría razón de ser. El barcelonismo no tiene ninguna duda de ello.