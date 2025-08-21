El Camp Nou es inspeccionado por la UEFA

La UEFA está muy pendiente del FC Barcelona y sus posibilidades de jugar esta misma temporada la Champions League en el Spotify Camp Nou. Algunos responsables del máximo organismo europeo han acudido este jueves por la mañana al Camp Nou para ver las obras in situ, tal y como recogió 'Jijantes' con unas imágenes.

El Barça lo intentará hasta el último momento para poder jugar en su estadio, aunque va a contrarreloj y antes del próximo jueves 28 de agosto debería tener el permiso de primera ocupación del Ayuntamiento para abrir el estadio al público.

Sin embargo, el club blaugrana ni tan siquiera dispone del Certificado Oficial de Obras de la propia compañía Limak, por lo que es muy difícil que se puedan cumplir unos plazos tan inmediatos.

El FC Barcelona iniciará la Champions League en el periodo del 16 al 18 de septiembre y a partir de entonces tiene que jugar los cuatro partidos de la liguilla en el mismo estadio. No hay opción de cambiar, como si ocurre en la Liga.

En el campeonato liguero, el Barça disputará el fin de semana del 13-14 de septiembre su primer partido en casa frente al Valencia. El club está mirando las alternativas para aquella jornada, como puede ser la misma del trofeu Joan Gamper de jugar en el Johan Cruyff, o intentar hacerlo en Montjuïc, pese a a que el viernes anterior está programado un concierto de Post Malone.

En cualquier caso, la UEFA ha querido comprobar in situ el estado de las obras para apreciar si hay opciones de jugar en el Spotify Camp Nou. Una apertura que sería parcial, de unos 30.000 espectadores, para aumentarla en el transcurso de la temporada.

Zonas cubiertas

La UEFA tiene, además, exigencias propias como que el palco, la zona de prensa y los asientos VIP estén bajo techo, una solución ante la que el Barça debería generar una solución imaginativa ya que la cubierta es la última acción que está prevista realizar en verano del 2027.

A día de hoy parece casi imposible conseguir el objetivo, pese a los esfuerzos de Limak con trabajadores de sol a noche y del propio FC Barcelona. La apertura del Estadi es fundamental, sobre todo por el aspecto económico y los mayores recursos que se obtendrían respecto a Montjuïc.

Por no decir que los socios ya tienen ganas de volver a casa después de dos años haciendo el esfuerzo de desplazarse a la montaña olímpica.