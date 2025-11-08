"El Camp Nou comparado con la lata de sardinas del Bernabéu no tiene color"

La vuelta al nuevo Spotify Camp Nou fue una enorme alegría para el barcelonismo. El entrenamiento que organizó el club con 22.000 seguidores azulgranas fue una fiesta y un momento para el recuerdo para muchos. También para Joan Gaspart. El expresidente fue uno de los invitados del Barça al palco para seguir la sesión a puertas abiertas del cuadro que dirige Hansi Flick.

Cuando habla Gaspart suele subir el pan. Ya estuvo recientemente en La Posesión tras el Clásico y habló sobre la polémica entre Carvajal y Lamine y otros episodios que se dieron a lo largo del partido en el Bernabéu. Este sábado el expresidente se ha pasado por los micrófonos del 'Via Lliure' de RAC1 para comentar cómo fue ese regreso al Estadi.

UN DÍA FELIZ

"Fue un día feliz. Estuve con mi abuelo el día que se puso la primera piedra en el Camp Nou. Ese día empezaba una nueva etapa. Cuando íbamos allí algunos socios del Barça le gritaban al presidente de aquella época que nos iba a arruinar. Si Miguelsanz no hubiera tenido la valentía de construir el Camp Nou ahora estaríamos jugando ante Sant Andreu o Europa", cuenta Gaspart.

"En este tema puntual hay que reconocer su valentía al presidente Laporta. Que se ha retrasado pero para mí tiene una importancia relativa. Lo importante es que se ha atrevido y le lanzo un mensaje a un compañero vuestro del New York Times. Que venga aquí a mi casa, le invito a uno de mis hoteles, y le enseñaré no es lo que ves. Debes estar seguro de poder devolver lo que ves. El Barça debe crecer en la forma que está haciendo, endeudándose. Ayer pensaba en la parte económica. La gente no es consciente de que no solo hemos hecho un nuevo estadio del siglo XXI, sino un estadio que dará muchos beneficios".

Joan Gaspart en 'La Posesión' / SPORT.es

"Fue un día feliz. El Barça es el Barça, felices por la mañana, por la tarde tristes por perder en el baloncesto. Esto es así. La gente estaba emocionda y contenta y feliz", añade el expresidente. "La silla donde yo me sentaba la tengo en casa. Cuando se hicieron las obras fui a que no me la quitaran. El sitio, por lo que he podido informarme, me moveré unos pocos metros, no estará en el sitio exacto".

"No tengo dudas de que pueda ver el estadio acabado. Tengo 81 años. A mis nietos y bisnietos les digo que esta obra es para ellos. Espero poder disfrutar la inauguración. De todo el Espai Barça ya tengo mis dudas. Para nosotros será el mejor estadio del mundo. El Barça es el mejor club y es posible que alguien no esté de acuerdo. Las comparaciones son odiosos. Comparado con la lata de sardinas del Madrid no hay color. Estos es un campo de fútbol; ellos algo que no saben exactamente lo que han hecho".