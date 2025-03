Camp Nou, capítulo cerrado

Las obras del Spotify Camp Nou avanzan, pero no al ritmo que se suponía que deberían hacerlo. En principio, estaba previsto que el retorno a casa se produjera esta temporada; sin embargo, todo apunta a que este hecho no se dará salvo un cambio de última hora. Por eso mismo, aunque se llegó a comentar la opción de disputar el clásico de la segunda vuelta en el estadio azulgrana, salvo milagro, este curso no habrá ningún partido de local que los de Hansi Flick no disputen en Montjuïc.

Lo último que se sabe es que el Barça ha adjudicado las zonas nobles y las zonas VIP del Camp Nou a diversas empresas locales de construcción, de forma que estos espacios quedarán segmentados a distintas firmas. Estas obras, que empezarán dentro de una o un par de semanas, tienen un plazo de ejecución de tres meses.

La idea del Barcelona era volver al campo con 60.000 espectadores y con los dos primeros anillos hechos a falta del último. Sin embargo, no es una opción viable que los aficionados puedan convivir a la vez que se construye la tercera gradería. Por eso mismo, lo que hará el club será generar toda la estructura primero, de forma que la cubierta se dejará para construirla en verano de 2026 aprovechando el año de Mundial.

Económicamente, no poder disputar ningún minuto de este curso en el Spotify Camp Nou ha sido un palo para la directiva, quienes habían previsto una parte de los ingresos del club con la vuelta a casa. Eran tales las expectativas que tenían puestas en el retorno que, a inicio de temporada, se pusieron a la venta los abonos para poder asistir a los partidos del primer equipo en el estadio azulgrana a partir del inicio de la segunda vuelta de La Liga.

/es/noticiasViendo como avanzan las obras y teniendo en cuenta que aún se tiene que construir la estructura del tercer anillo, un hecho que no se había pronosticado desde un inicio, es difícil saber con exactitud si se podrá empezar el curso que viene en el Camp Nou.