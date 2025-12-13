Lo que no se vio del Barça - Osasuna: el Camp Nou se acordó de Xabi Alonso

El Spotify Camp Nou se parece al Camp Nou, pero no es exactamente igual. Se está empezando a conocer a sí mismo porque el club está implementando iniciativas distintas y porque el socio y aficionado se comporta también de forma algo diferente. Sin embargo, hay cosas que no cambian nunca, como acordarse del eterno rival, el Real Madrid, algo que ocurrió ante Osasuna cuando, ya muy avanzada la segunda mitad empezó a cantar "madridista el que no vote".

Pero no fue ese cántico el que más podría doler a la afición merengue porque, en el fondo, es recíproco y para nada irrespetuoso. Seguramente lo que menos gustó al Real Madrid y a su entorno fue escuchar cómo, devolviéndoles lo ocurrido cuando Xavi Hernández era entrenador del Barça, la afición culé cantaba "¡Xabi, quédate!". Con be de Barcelona. El barcelonismo es consciente de que el técnico de Tolosa no atraviesa su mejor momento porque los resultados de su equipo no le alcanzan, a estas alturas de la temporada, para competirle la Liga a los de Flick. Queda mucho, eso sí.

Èric y Pedri, ovaciones de época

La afición del Camp Nou, que volvió a prácticamente llenar el estadio con 42.058 espectadores, sufrió durante muchos minutos porque el equipo no encontraba el camino del gol, pero se volcó con sus futbolistas porque, pese al mayor o menor acierto ante un rival ultradefensivo, todos se dejaron la piel desde el primero hasta el último minuto. De ahí que desde la grada dedicaran una ovación de época a varios de los jugadores blaugrana.

Pedri, en el partido entre Barça y Osasuna / DANI BARBEITO

En especial a dos de ellos: Pedri y Èric Garcia. El de Tegueste volvió a dar una lección de cómo debe jugar un centrocampista, sin perder balones, moviendo al equipo y marcando el ritmo, pero lo mejor fueron algunos detalles de tanta clase que lograron levantar a los seguidores de sus asientos. Sobre todo un sombrero con el que se deshizo de un rival que obligó a los culés a gritar su nombre.

También fue el caso de Èric Garcia, que volvió a jugar a un gran nivel como mediocentro y que, una vez regresó al centro de la defensa, protagonizó una acción llena de inteligencia, garra e intensidad para evitar un susto por parte de Osasuna. Acaba de renovar y el público premió al de Martorell con otra cerrada ovación.

El brazalete de Raphinha

Cuando De Jong saltó al terreno de juego sustituyendo a Rashford, Raphinha, que seguía sobre el césped, lucía el brazalete de capitán desde el inicio del encuentro. El brasileño, que este domingo cumple 29 años, atento a todos los detalles, de ahí su ascendencia sobre la plantilla, fue el primero en percatarse del cambio y no dudó en dirigirse hacia su compañero para ofrecerle la 'senyera' para que se la pusiera en el brazo. Es solo un detalle, pero también la prueba de que el '11' del Barça está atento a todo lo que ocurre a su alrededor y respeta las jerarquías decididas por el vestuario.

Raphinha celebró el 1-0 ante Osasuna / DANI BARBEITO

Pepe Conde dejó un gran recuerdo en Osasuna

El hoy preparador físico del Barça, Pepe Conde, vivió un partido especial ante Osasuna. Durante los prolegómenos del mismo, no paró de saludar y abrazarse con miembros del cuerpo técnico navarro. La razón es que el gaditano trabajó durante un año, la temporada 2017-18, allí. No estuvo mucho tiempo, pero el afecto con el que se saludó con los navarros demuestra que el recuerdo que tienen en Pamplona de él es muy bueno. De hecho, fue una de las persona que ayudó a modernizar sus instalaciones a nivel de gimnasio.