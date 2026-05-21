Esta es la camiseta viral que utilizó Szczesny, valorada en 750 euros

El FC Barcelona celebró por todo lo alto los dos títulos cosechados durante esta temporada: la Liga y la Supercopa de España. El conjunto dirigido por Hansi Flick ha vuelto a rendir a un gran nivel, aunque aún se le atasca su gran debe, la Champions League. En esta última edición, el conjunto azulgrana cayó en cuartos de final contra el Atlético de Madrid.

Ayer, la plantilla culé fue citada en el restaurante Casanova Beach Club de Castelldefels para celebrar ambos títulos, pero también para rendirle homenaje a Robert Lewandowski, ya que dejará el club después de cuatro años. La celebración está dando mucho de qué hablar, especialmente por Lamine Yamal, quien presentó a su nueva pareja, la influencer sevillana Inés García.

Sin embargo, el guardameta Wojciech Szczesny le robó por completo el protagonismo al '10' del Barça tras plantarse al exclusivo local de Castelldefels con una camisa blanca, que parecía haber sido quemada por una plancha.

La prenda del portero polaco no pasó desapercibida en redes sociales, debido a que muchos usuarios de X, antes conocido como Twitter, tenían dudas sobre si era un descuido o una camisa exclusiva.

Szczęsny y Lewandowski / SPORT

Realmente, se trata de una prenda de ropa de la marca 'Vetements', una firma suiza de moda de lujo y 'streetwear' de alta gama.

Fue fundada en 2014 por los hermanos georgianos Demma Gvasalia y Guram Gvasalia y desde un principio destaca por sus diseños irreverentes, prendas extragrandes y una estética provocadora que reinventa la moda urbana.

Así es la camisa que utilizó Szczesny / SPORT

La prenda que utilizó Szczesny para celebrar la gran temporada del Barça está hecha de algodón, con cuello clásico y botones, aunque lo más destacado es la imagen estampada en el pecho, que simula la marca dejada por una plancha al quemar la prenda.

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La camisa está valorada en 750 euros, pero actualmente hay una rebaja del 10% con lo que se quedaría en un precio total de 675 euros.