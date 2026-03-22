La camiseta retro del Barça 2006 con el '10' de Ronaldinho ya está a la venta: precio y cómo comprarla en la web oficial

Los amantes de lo 'retro' están de enhorabuena. Los aficionados culés se han despertado este domingo con una preciosa imagen: la camiseta del año 2005-2006 del FC Barcelona con el '10' de Ronaldinho a la espalda que han vestido en la previa del Barça - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports los futbolistas de la primera plantilla azulgrana. Recordando aquella mítica final de París.

El producto ya ha salido a la venta de forma oficial en la web del FC Barcelona, en la previa del partido que enfrenta a los de Flick con el conjunto de Iñigo Pérez en este súper domingo. Aviso a navegantes: es muy probable que se agote en un abrir y cerrar de ojos.

La camiseta retro de Ronaldinho ya está a la venta / TIENDA BARÇA

El precio de venta es de 129,99 euros para la "Ronaldinho FC Barcelona 2005/06 Reedición Camiseta de Manga Larga" y de 99,99 euros para la "FC Barcelona 2005/06 Reissue Camiseta de Manga Larga" (sin el dorsal de Ronaldinho a la espalda). El Barça ha compartido a través de sus redes sociales (X) el link oficial de compra del producto.

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El Barça es uno de los equipos que no participa en la jornada retro de LaLiga organizada para la jornada 31, debido a que Nike no ha tenido tiempo de producir las camisetas con un diseño inspirado en su historia y así lo comunicó al club.