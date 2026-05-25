La camiseta de Lamine Yamal vuela en la subasta solidaria de la Fundació FC Barcelona

La camiseta de Lamine Yamal fue la gran protagonista de la subasta solidaria impulsada por la Fundación FC Barcelona con las elásticas utilizadas en el Barça-Newcastle de octavos de final de la Champions disputado el pasado 18 de marzo en el Spotify Camp Nou y que acabó con una goleada contundente del equipo de Hansi Flick por 7-2.

La prenda del extremo blaugrana, usada en aquel histórico 7-2 ante el conjunto inglés, fue la que alcanzó el precio más alto una vez cerrada la puja: 75.527 euros. Además, fue una de las camisetas que más movimiento generó entre los coleccionistas y aficionados, con un total de 69 pujas registradas antes del cierre de la subasta, fijado el 21 de mayo a las 21.05 horas.

Lamine Yamal firmó la camiseta con la que disputó el Barça - Newcastle de Champions / FCB

Desde el inicio del proceso, el nombre de Lamine Yamal ya aparecía como el más cotizado, por delante de otros pesos pesados de la plantilla como Pedri, y la resolución final no hizo más que confirmarlo. La camiseta del canterano fue, con diferencia, la que más interés despertó en una iniciativa con un fuerte componente solidario.

Por detrás de Lamine también destacaron otras camisetas muy cotizadas en la subasta. La de Pedri fue la segunda con mayor precio final, al alcanzar los 12.273 euros, por delante de Raphinha, que llegó a 11.270 euros, y de Robert Lewandowski, cuya elástica se adjudicó por 11.113 euros. También superó la barrera de los cinco dígitos la camiseta de Fermín López, que cerró en 10.109 euros.

La camiseta de Pedri fue la segunda más valorada en la subasta de la Fundació FC Barcelona / FCB

También dejaron cifras destacadas otras camisetas de la nueva generación blaugrana. La de Marc Bernal se adjudicó por 8.198 euros, mientras que la de Pau Cubarsí alcanzó los 7.179 euros. Por detrás aparecieron la de João Cancelo, con 4.803 euros; la de Dani Olmo, con 4.505 euros; y la de Xavi Espart Font, que cerró la subasta en 3.909 euros.

Dorsales con la firma de Anna Vives

La subasta, organizada a través de la plataforma especializada MatchWornShirt, puso a disposición de los aficionados las camisetas usadas por los futbolistas de Hansi Flick en aquel partido tan especial, en el que el Barça jugó además con una tipografía diseñada por Anna Vives, una joven con síndrome de Down.

La recaudación obtenida irá destinada a financiar nuevos proyectos sociales. En concreto, el 50% se destinará a la Fundación Itinerarium, vinculada a Anna Vives, mientras que el otro 50% irá al programa Sport4all de la Fundación Barça, centrado en favorecer el acceso al deporte de niños y jóvenes con discapacidad y promover su inclusión social.