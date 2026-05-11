FC BARCELONA
La camiseta conmemorativa de SPORT fue protagonista en la rúa del Barça y conquistó a Joan Garcia
La prenda diseñada junto a Miki Nöelle se dejó ver durante toda la celebración de la 29ª Liga azulgrana y hasta los jugadores quisieron llevarse un recuerdo de la fiesta
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SPORT.es
La celebración de la 29ª Liga de la historia del FC Barcelona dejó imágenes para el recuerdo en las calles de Barcelona. Miles de aficionados azulgranas acompañaron este lunes al equipo durante la multitudinaria rúa organizada por la ciudad, una fiesta que volvió a teñir de blaugrana la capital catalana tras otra temporada histórica del conjunto culé.
Entre bengalas, cánticos y bufandas, también hubo espacio para uno de los símbolos más especiales de este campeonato: la camiseta conmemorativa de SPORT.
El diario lanzó una edición especial diseñada junto al artista Miki Nöelle para homenajear la segunda Liga consecutiva conquistada por el Barça. En la camiseta aparecían representados los dos títulos ligueros bajo el lema: “Again and again. Campions”.
La prenda se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la celebración. La camiseta apareció en diferentes puntos del recorrido de la rúa y llamó la atención tanto de seguidores locales como de turistas que se sumaron a la fiesta azulgrana. Recuerda que la puedes conseguir pulsando en este enlace.
Ni Joan Garcia se quería perder la camiseta
Además, la acogida no solo fue espectacular entre la afición. También algunos futbolistas del Barça quisieron guardar un recuerdo especial de esta Liga. Durante la celebración, SPORT pudo entregarle una de las camisetas conmemorativas a Joan Garcia, que recibió la prenda en pleno ambiente festivo mientras el autobús del equipo recorría las calles abarrotadas de aficionados.
La camiseta nació con la intención de inmortalizar otro éxito liguero del Barça y terminó colándose entre las imágenes más representativas de una celebración histórica. Un detalle más de una jornada en la que el barcelonismo volvió a demostrar la conexión total entre equipo y afición tras una temporada para el recuerdo.
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