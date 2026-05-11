La camiseta del campeón del Barça: SPORT lanza una edición especial por la 29ª Liga

El Diario Sport da un paso más en su estrategia digital y de marca con el lanzamiento de la camiseta del campeón, una edición especial para celebrar la 29ª Liga del FC Barcelona. La prenda llega bajo el lema “Again and Again”, un guiño directo al dominio reciente del equipo y a la continuidad del éxito tras la temporada anterior.

Este lanzamiento no es solo un producto conmemorativo, sino también el relanzamiento de SPORT Store, la plataforma de merchandising del medio. Una iniciativa que forma parte de una apuesta editorial innovadora, pensada para conectar con la audiencia más allá de la información deportiva tradicional.

Con esta camiseta, SPORT busca ofrecer a los aficionados una forma de sentirse parte del triunfo, reforzando el vínculo emocional con el club y celebrando un nuevo título liguero que confirma el gran momento del Barça.

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El proyecto de SPORT Store nace con la ambición de convertirse en un espacio donde contenido y producto conviven, explorando nuevas formas de comunicación, engagement y comunidad en torno al deporte. Una evolución natural en la manera de contar historias y vivirlas junto a los lectores.