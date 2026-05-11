La camiseta del campeón del Barça: SPORT lanza una edición especial por la 29ª Liga
Bajo el lema “Again and Again”, Diario SPORT celebra la 29ª Liga del FC Barcelona con una edición especial que conecta con la afición y marca el regreso de SPORT Store
El Diario Sport da un paso más en su estrategia digital y de marca con el lanzamiento de la camiseta del campeón, una edición especial para celebrar la 29ª Liga del FC Barcelona. La prenda llega bajo el lema “Again and Again”, un guiño directo al dominio reciente del equipo y a la continuidad del éxito tras la temporada anterior.
Este lanzamiento no es solo un producto conmemorativo, sino también el relanzamiento de SPORT Store, la plataforma de merchandising del medio. Una iniciativa que forma parte de una apuesta editorial innovadora, pensada para conectar con la audiencia más allá de la información deportiva tradicional.
Con esta camiseta, SPORT busca ofrecer a los aficionados una forma de sentirse parte del triunfo, reforzando el vínculo emocional con el club y celebrando un nuevo título liguero que confirma el gran momento del Barça.
El proyecto de SPORT Store nace con la ambición de convertirse en un espacio donde contenido y producto conviven, explorando nuevas formas de comunicación, engagement y comunidad en torno al deporte. Una evolución natural en la manera de contar historias y vivirlas junto a los lectores.
- Barcelona - Real Madrid: resultado, resumen y goles del clásico de LaLiga EA Sports
- Reacciones y polémica del Clásico Barça - Real Madrid de LaLiga EA Sports
- Hansi Flick ya tiene once para el Clásico
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Ni Mourinho ni Klopp: Roncero tiene claro quién debería ser el entrenador del Real Madrid
- Ahora sí: Cesc Fàbregas hace historia al frente del Como
- Hansi Flick dirigirá el Clásico tras la muerte de su padre
- Decisión tomada del Espanyol con Manolo González