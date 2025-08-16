¿Por qué es vertical el logo de Nike en la camiseta del Barcelona?

El FC Barcelona se estrena hoy en la presente temporada de LaLiga EA Sports con una difícil visita a Son Moix, feudo del Mallorca. El conjunto azulgrana empezar con buen pie su defensa del trono liguero, y para ello deberá batir a un rival con aspiraciones europeas.

Si bien es cierto que el partido de hoy cuenta con muchos focos de interés, como la primera alineación que presenta Hansi Flick en la presente temporada, el debut de Joan Garcia bajo palos o el primer partido oficial de Lamine Yamal con el '10' a sus espaldas, uno de los detalles más comentados ha sido la equipación que utilizarán esta tarde los 'culers'.

Debido a los criterios de LaLiga respecto a la coincidencia cromática, el conjunto azulgrana no podrá lucir ninguna de sus dos nuevas equipaciones. La solución ha sido rescatar la tercera equipación de la temporada anterior, que cuenta con la particular de tener el logo de Nike bordado en vertical.

Esta es la primera vez que el FC Barcelona utilice esta equipación en la presente temporada, pero parece que no será la única. En la próxima jornada volverá a existir el mismo problema en el partido contra el Levante, por lo que es probable que los azulgranas vuelvar a recurrir a su vestimenta verde.

¿Por qué es vertical el logo de Nike en la camiseta del FC Barcelona?

La explicación a la particularidad del logo de Nike la encontramos en la presentación de la tercera equipación, que se produjo el pasado 17 de septiembre de 2024. El club apuntó en el comunicado que el doble swoosh azulgrana vertical representa "la aceleración del juego femenino en el que el Barça es uno de los máximos representantes a nivel mundial".

Respecto a su particular color, el club explicó que: "El color verde, conocido por su conexión con la esperanza y la renovación, representa el nacimiento de una nueva era de igualdad y solidaridad entre mujeres y reafirma el compromiso con un futuro próspero, mediante una alianza inquebrantable".