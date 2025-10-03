Los caminos de Barça y Madrid hasta el clásico

Finalizada la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League, el primer clásico de la temporada está a la vuelta de la esquina. Resta menos de un mes para que los dos principales candidatos a alzar el título de Liga se vean las caras y tienen agendados tres partidos por disputar para calibrar el termómetro de las sensaciones antes de que arranque el tan esperado encuentro.

En estos momentos, el FC Barcelona es el líder de LaLiga con siete jornadas del campeonato disputadas. Los catalanes alcanzaron la primera posición después de superar a la Real Sociedad por 2-1 y, además, aprovechando la estrepitosa derrota del Real Madrid frente al Atlético de Madrid por 5-2. Así pues, los blaugranas ocupan la primera posición con 19 puntos, uno más que los blancos, segundos, con 18. Por detrás se encuentra el Villarreal con 16.

El calendario

La jornada de este fin de semana es la última antes del segundo parón de selecciones de la temporada. El Barça visitará el Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla el domingo (16:15 horas), mientras que el Madrid recibirá al Villarreal en el Santiago Bernabéu el sábado (21:00 horas).

La competición de clubes regresará dos semanas después. Los blaugranas recibirán al Girona el sábado 18 de octubre (16:15 horas) en el derbi catalán y los madridistas visitarán el Coliseum Alfonso Pérez para medirse al Getafe el domingo 19 (21:00 horas).

Por último, un partido de Champions para abrir boca antes del clásico liguero. Los de Hansi Flick tratarán de regresar a la senda del triunfo en Europa jugando contra el Olympiakos en Montjuïc el martes 21 (18:45 horas). Los de Xabi Alonso, por su parte, tendrán un partido algo más exigente frente a la Juventus de Turín en el Bernabéu el miércoles 22 (21:00 horas).