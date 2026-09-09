El camino a por 'la sexta' arranca en casa

El FC Barcelona empezará el camino a por la sexta Champions League hoy ante el Feyenoord (18.45h). Los de Hansi Flick debutarán en casa en el primer encuentro de la fase Liga de la máxima competición europea y lo harán en casa ante su gente en el Spotify Camp Nou. Un duelo para empezar con buen sabor de boca tras cuatro victorias en la Liga EA Sports.

El alemán podrá contar con todos los futbolistas menos con dos: Frenkie de Jong, por lesión, y Eric, por la roja que vio en el Metropolitano la temporada pasada en cuartos de final. Una baja sensible en el lateral derecho que podrá cubrir con Koundé o Joao Cancelo.

Once de lujo

En el resto del once no se esperan cambios muy significativos respecto a lo que se ha visto en estas primeras jornadas de Liga; de hecho, Rodri debería volver al once y debutar en Champions con el FC Barcelona. Fermín y Pedri lo acompañarán en la medular tras su gran encuentro en Valencia.

En la parte de arriba, la única duda es si Gordon acompañará a la dupla Raphinha-Lamine o si Flick dará entrada a Adeyemi. En SPORT apostamos por el inglés para ver el once de gala del Barça en su debut europeo esta temporada.

Pedri felicita a Raphinha tras uno de sus goles durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Los azulgranas tendrán delante a un Feyenoord que vuelve a la fase final de la Champions tras una edición de ausencia. Los neerlandeses se quedaron a las puertas de levantar el título de Liga el curso pasado con Van Persie en los banquillos. Precisamente, el hijo del mítico delantero del Arsenal es una de las mayores promesas del Feyenoord. Eso sí, en el banquillo se sentará un mítico exfutbolista del Barça, ya que Van Bronckhorst asumió el cargo del equipo de Róterdam tras la destitución de Van Persie a final de temporada.

Los azulgranas quieren volver a quedar en el top 8 de la fase Liga. Una posición que les evitaría tener que jugar una ronda previa para estar en octavos. El camino para la ansiada sexta Copa de Europa de la historia del club arranca hoy en el Spotify Camp Nou.