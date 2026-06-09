Cambios en la preparación física del Barça, Julio Tous deja el primer equipo

El Barça iniciará la pretemporada el próximo 13 de julio. Lo hará con pocos efectivos del primer equipo por la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, lo hará con algunos cambios en el grupo de trabajo que dirige Hansi Flick. Significativo será el cambio al frente de la preparación física con la incorporación de un hombre de absoluta confianza del técnico azulgrana. Se trata de Holger Broich, con quien Flick coincidió en su etapa en el banquillo del Bayern Múnich.

La llegada de Broich al primer equipo, según ha explicado la Cadena SER, implicará la pérdida de peso de Julio Tous. De hecho, Tous dejará de trabajar con el grupo de Flick, aunque seguirá en el Barça. La idea es que trabaje con un grupo de futbolistas jóvenes considerados de élite y que forman parte tanto del juvenil como del filial. También trabajará con otras secciones deportivas del club azulgrana.

Holger Broich, preparador físico del Bayern de Hansi Flick / SPORT

El relevo de Tous llega en parte por la falta de entendimiento en los últimos meses con Flick. El entrenador alemán se molestó varias veces durante el pasado curso por algunas recaídas de algunos de sus jugadores, caso de Raphinha por ejemplo. Flick prefiere trabajar con alguien de su más absoluta confianza y el elegido para el día a día del primer equipo es Broich, considerado uno de los grandes artífices del triunfo del Bayern en la Champions del año 2020. Fue el encargado de supervisar la preparación física de la plantilla alemana durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, logrando grandes resultados con sesiones de trabajo exigentes incluso cuando los futbolistas estaban encerrados en sus casas. Broich ya sonó para el Barça hace dos años, cuando Flick fichó por el club azulgrana. Fue entonces cuando dejó de colaborar con el Bayern, donde había trabajado entre el 2014 y el 2024.

El trabajo de Tous ha dividido a la plantilla del primer equipo, pues si bien es cierto que algunos jugadores creen que gracias a sus métodos han alcanzado uno de los mejores momentos de su carrera, hay otros que no están del todo satisfechos con sus métodos.