Cambios obligados en el once del Barça-Alavés

Baja inesperada para Hansi Flick. El técnico alemán no podrá contar para el duelo ante el Alavés de esta tarde (16:15) con Ronald Araujo. El uruguayo arrastra un virus estomacal que le ha impedido estar en las dos últimas sesiones de entrenamiento.

El jueves, en el día de recuperación tras el Chelsea-Barça (Flick dio descanso el miércoles tras llegar la expedición a las tantas de la madrugada), acudió a la Ciutat Esportiva, pero no se ejercitó. Y ayer viernes ni apareció por las instalaciones al estar recuperándose en su domicilio.

TERNA ABIERTA EN EL CENTRAL

De esta forma, será un cambio obligado respecto al duelo de Champions para el entrenador de Heidelberg. Lo más probable es que Hansi apueste por Eric-Cubarsí en el eje de la zaga, pero no descartemos otras alternativas. Como la que usó ante el Athletic, con Gerard Martín ejerciendo de central izquierdo. O incluso la entrada de Andreas Christensen.

Christensen fue una solución para evitar una goleada todavía mayor / Valentí Enrich / SPO

Deberá hacer más modificaciones obligadas por las circunstancias. Fermín López tiene una lesión en el sóleo y se perderá los próximos cuatro partidos. Dani Olmo sería el encargado de sustituir al onubense. En la sala de máquinas puede haber más cambios.

¿CASADÓ TITULAR?

Eric no repetiría como pivote, por lo que podríamos ver a Marc Casadó acompañando a Frenkie de Jong. Pedri ya está de vuelta, pero la idea es que dispute unos minutos y vaya cogiendo ritmo con los próximos compromisos ante Atlético y Betis en el horizonte. Flick es consciente de que recibir al cuadro del Cholo y desplazarse a Sevilla unos días después implicará máxima exigencia. También el Alavés, aunque claramente es el encuentro más ‘sencillo’ de una semana muy ajetreada.

Raphinha trata de levantar a Balde en Stamford Bridge / NEIL HALL / EFE

En el flanco ofensivo, podríamos ver por primera vez a Raphinha de titular desde que regresó de su lesión. Por ahora, el brasileño jugó 10 minutos frente al Athletic y en Londres estuvo media hora aproximadamente sobre el terreno de juego.

De esta forma, no sería de extrañar que el plan de Hansi incluyera que el de Porto Alegre saliera de inicio ya en este segundo partido en el nuevo Spotify Camp Nou. Lamine Yamal y Lewandowski podrían acompañarle en ese tridente. Pero tiene varias posibilidades el teutón, puesto que Rashford podría también perfectamente salir de inicio tras ser suplente en Stamford Bridge.