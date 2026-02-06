Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...

La UEFA ha actualizado este viernes las plantillas de los 24 equipos vivos en la Champions League 2025/26. Todos los clubes que han pasado a las eliminatorias de la máxima competición continental (de forma directa o vía play-off) tenían de margen hasta la medianoche de este 6 de febrero para inscribir a tres nuevos jugadores elegibles de la lista A. El FC Barcelona no ha realizado demasiadas operaciones durante el mercado de invierno, pero sí que ha efectuado los cambios pertinentes.

La novedad más destacada en el conjunto de futbolistas a disposición de Hansi Flick para la hora de la verdad en la Champions es la de Joao Cancelo. El defensa portugués, cuya incorporación al Barça se oficializó el 13 de enero, se perdió las dos últimas jornadas de la ‘fase liga’ al no poder ser inscrito (ante Slavia Praga y FC Copenhague), pero podrá jugar sin problema a partir de la ida de los octavos de final si el entrenador alemán lo considera oportuno. De momento, el luso solo ha disputado 133 minutos repartidos en tres encuentros.

En cuanto al apartado de bajas, Marc-André ter Stegen ha desaparecido de la lista A del Barça para la Champions tras su cesión al Girona. El guardameta ha pasado por el quirófano este viernes por su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. A pesar de que se rumoreó que podría regresar al club barcelonista después del importante contratiempo físico, el arquero no se moverá de Montilivi hasta el final de la temporada.

Los jugadores del Barça inscritos para las eliminatorias de la Champions 2025/26 Porteros Joan Garcia (13)

Szczesny (25)

Diego Kochen* (31)

Eder Aller* (33)

Max Bonfill* (35) Defensas Joao Cancelo (2)

Alejandro Balde (3)

Ronald Araujo (4)

Pau Cubarsí (5)

Andreas Christensen (15)

Marc Casadó (17)

Gerard Martín (18)

Jules Koundé (23)

Eric Garcia (24)

Jofre Torrents* (26)

Alexis Olmedo* (32)

Landry Farré* (34)

Álvaro Cortés* (36)

Andrés Cuenca* (38) Centrocampistas Gavi (6)

Pedri (8)

Frenkie de Jong (21)

Marc Bernal (22)

Guille Fernández* (30)

Dani Rodríguez* (37)

Xavi Espart* (42)

Tommy Marqués* (43) Delanteros Ferran Torres (7)

Robert Lewandowski (9)

Lamine Yamal (10)

Raphinha (11)

Marcus Rashford (14)

Fermín López (16)

Dani Olmo (20)

Dro Fernández* (27)

Bardghji (28)

Toni Fernández* (29)

Quim Junyent* (40)

Juan Hernández* (41) *Jugadores de la lista B

En la plantilla del Barça facilitada por la UEFA sorprende el hecho de que aún incluye a Dro como futbolista de la lista B blaugrana. Debe tratarse de un error, pues el centrocampista gallego ha sido inscrito este mismo viernes por el PSG.

Cabe recordar que los de Hansi Flick finalizaron la 'fase liga' de la Champions en quinta posición, por lo que se ahorrarán el play-off previo a los octavos de final. En esa ronda, los culés se enfrentarán a alguno de los vencedores de las siguientes eliminatorias: Mónaco-PSG y Qarabag-Newcastle.