Cambios importantes en los amistosos de pretemporada del Barça

El Barça sigue trabajando para cerrar el cartel del próximo Trofeu Joan Gamper después de que dos de las opciones que manejaba el club hayan quedado descartadas en las últimas horas. Según ha podido saber SPORT, el Ajax ya no podrá participar en el tradicional torneo azulgrana debido a que tiene que disputar la fase previa de competiciones europeas en esas fechas. Por otro, el RB Leipzig, como se comentamos en este periódico hace unas semanas, también ha quedado fuera de la ecuación por problemas de calendario, ya que sus compromisos de pretemporada hacen inviable encajar el partido.

Con estos dos descartes, el Barça mantiene ahora cuatro alternativas para encontrar rival para el Gamper. Los clubes que están sobre la mesa son la Roma, el Borussia Dortmund, el Nápoles y el Cruz Azul mexicano. Son las cuatro opciones que maneja actualmente la entidad azulgrana, aunque todavía no existe una decisión definitiva y las conversaciones continúan abiertas con los clubes en estos momentos.

La elección del rival dependerá tanto de cuestiones deportivas como logísticas, ya que el club quiere garantizar un partido atractivo para los aficionados y que encaje en la planificación de la pretemporada del primer equipo. Como siempre se ha dicho, Flick prioriza evitar trayectos largos para el descanso y la comodida de los futbolistas.

Un amistoso ante River Plate, opción real

Mientras tanto, también se están definiendo otros compromisos amistosos para el verano. Más allá del stage de preparación, está ganando fuerza la posibilidad de que el Barça dispute un encuentro en Argentina frente a River Plate. La idea lleva tiempo encima de la mesa y en los últimos días ha cobrado impulso, por lo que se estudia seriamente su viabilidad.

Además, otra de las opciones que se trabaja es la celebración de un amistoso en Marruecos ante un equipo local, una posibilidad que también avanza en paralelo dentro de la planificación internacional del club para la próxima pretemporada.

El amistoso ante el Liverpool, descartado

Por el contrario, una de las propuestas que prácticamente ha quedado descartada es la de disputar un amistoso en Nairobi frente al Liverpool. La opción ha perdido fuerza hasta caerse de los planes actuales del Barça, que centra ahora sus esfuerzos en otros escenarios para completar su calendario de verano.

Noticias relacionadas

De esta forma, el club azulgrana sigue perfilando una pretemporada con varios frentes abiertos. La prioridad inmediata pasa por encontrar rival para el Gamper, con Roma, Borussia Dortmund, Nápoles y Cruz Azul como candidatos, mientras se avanza en la organización de otros amistosos internacionales que permitan al equipo preparar la nueva temporada y, al mismo tiempo, reforzar su presencia global.