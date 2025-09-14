Cambios forzados para Flick

Hubo sorpresa en el último entrenamiento del Barça antes de recibir al Valencia esta noche (21:00 horas) en el Estadi Johan Cruyff: Lamine Yamal no saltó al Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y entrenó en el gimnasio al margen del resto de la plantilla blaugrana debido a unas molestias físicas en el pubis que, al parecer, no son leves. Es baja para este partido y seria duda para el debut del Barça en la Champions este jueves contra el Newcastle a domicilio.

Regresos y ausencias

En cuanto al resto de la plantilla, Frenkie de Jong entrenó por primera vez con el grupo con normalidad, a pesar de regresar de la concentración con Países Bajos tocado. Eso sí, su presencia esta noche está totalmente descartada. Gavi, por su parte, que arrastra problemas en la rodilla diestra, tampoco participó en la sesión y, tal y como estaba previsto, será baja para este partido; igual que Dro, quien ya estuvo ausente ayer.

Jofre Torrents debutó contra el Mallorca / Dani Barbeito

Se sumó a los citados con el primer equipo Emilio Bernad, portero recién fichado para el Barça Atlètic, dado que Diego Kochen jugó ayer con el filial en Andratx. También se añadió a la sesión el ya habitual Jofre Torrents, que entrará en la lista de convocados; igual que Marc Bernal, que ayer recibió el alta médica un año después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda.

Movimientos

Así pues, lo único que es seguro hasta ahora es que Gerard Martín ocupará el lateral izquierdo en detrimento del lesionado Balde y que Marc Casadó será titular en el centro del campo. Veremos qué central acompaña a Cubarsí en el eje de la zaga con hasta tres candidatos: Ronald Araujo, Andreas Christensen o Eric Garcia.

Ferran Torres y Lewandowski son los dos arietes del FC Barcelona / Dani Barbeito

En la delantera, tres posiciones para cinco futbolistas: Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Bardghji. Todos ellos han sumado minutos con sus selecciones, pero el polaco y el sueco todavía no han sido titulares esta temporada con el Barça. De hecho, Roony aún está por estrenarse oficialmente como blaugrana, si bien ya jugó durante la gira de pretemporada por Asia. Será decisión de Hansi Flick escoger a tres de ellos, aunque los cinco apuntan a tener minutos en el partido.