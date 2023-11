Los cambios en el 'fair play' que esperanzan al Barça con Vitor Roque

El club aún sueña con poder inscribir al brasileño en enero La flexibilización de algunos aspectos beneficia al Barça pero no lo suficiente

El FC Barcelona sigue trabajando para poder incorporar a Vitor Roque en el próximo mercado de invierno. El club azulgrana no dispone de espacio salarial y, además, aún debe cumplir con el plan de viabilidad fijado para poder aspirar a incorporaciones. Sin embargo, la flexibilización de algunas normas por parte de LaLiga otorgan ciertas esperanzas a la entidad que preside Joan Laporta.

En las últimas semanas, la patronal ha modificado las reglas del juego respecto a las pérdidas generadas a raíz de la COVID-19. Hasta la fecha, estas debían recuperarse en un plazo de cinco años, cubriendo los clubes en cada ejercicio un porcentaje creciente de dichas pérdidas: 15%, 20% y finalmente 22,5% en los ejercicios 2025-26 y 2026-27. Sin embargo, ahora se ha fijado una cantidad concreta vinculada también a los ingresos anuales de cada club. Esto supone un alivio para el Barça, al que se le descontará cada temporada una cantidad inferior y, además, podrá repartir en más años la recuperación de las citadas pérdidas por la pandemia.

Con la calculadora en la mano para echar cuentas

En el presente curso, el club debía destinar a dicha partida unos 75-80 millones de euros. Ahora, el hecho de poder limpiar la cantidad pendiente en más años y bajo una cantidad fija cada curso supondrá que el pago del Barça vaya a ser menor. El club está en contacto con LaLiga para conocer al detalle de cuánto será dicha diferencia. La cantidad que se ahorre permitirá subir el límite salarial, que sigue excedido a día de hoy.

Sin embargo, el club azulgrana no puede pensar en registrar a Vitor Roque ni a nadie si no cumple antes con los 40 millones que tiene pendientes de ingresar. El fondo Libero debía abonar dicha cantidad para que el club cumpliera con el plan de viabilidad de la pasada temporada, pero al no haberlo hecho todavía, esto deja al club totalmente restringido. De recibir dicha cantidad, el límite salarial del Barça se vería mejorado pero aún así haría falta algún otro movimiento para obtener el 'fair play' suficiente.

Un nuevo acuerdo de patrocinio, alguna renovación con diferimiento o alguna venta -en regla del 50% o del 60% si se trata de un sueldo importante- serían las operaciones que podrían generar espacio. También puede ayudar el amistoso que el Barça está tratando de acabar de cerrar en Estados Unidos para finales del presente año.