Cambios en el contrato de Gabriel Jesús

El FC Barcelona está encantado con el fichaje de Gabriel Jesus. El club blaugrana ha podido fichar a un delantero centro a un precio asumible de 10 millones de euros y con informes técnicos muy positivos para su incorporación. Una oportunidad de mercado que no se podía dejar escapar.

Gabriel Jesus no entraba en los planes de Mikel Arteta para la presente temporada y buscaba una salida para un jugador al que le restaba un año de contrato. El Barça estuvo atento a este movimiento y este fin de semana logró cerrar su incorporación.

El delantero, de 29 años, aún tiene mucha cuerda por delante una vez superada la grave lesión de rodilla de 11 meses sufrida en 2025. Gabriel Jesus explicó el mismo que la "rodilla está perfecta" a su llegada al aeropuerto de El Prat y ha superado los exámenes médicos de manera satisfactoria.

Mayor duración

En el club están muy satisfechos por su fichaje y han decidido cambiar las condiciones contractuales que se habían pactado en un principio. El Barça le ofrecía dos años con opción a un tercero en función de determinados objetivos.

Sin embargo, el FC Barcelona finalmente le ha puesto sobre la mesa los tres años de contrato fijos, por los que se ha comprometido finalmente. Una buena noticia tanto para el club como para el jugador ya que significa una confianza total en su fichaje.

Gabriel Jesus, en el palco del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Gabriel Jesus será un complemento perfecto para una delantera que solo tenía como '9' fijo de referencia al joven Hamsa Abdelkarim, si bien el pichichi Raphinha está rindiendo a un excelente nivel en esta demarcación.

El brasileño tiene el dorsal '9' de Robert Lewandowski esperándole y ahora debe ponerse a tope en los próximos entrenamientos para ver si ya puede entrar en la convocatoria del duelo del domingo ante el Valencia.

En todo caso, tampoco habrá prisas, como ya está ocurriendo con Rodri, debido a que el equipo está funcionado bien. El plan será que su integración sea paulatina al equipo, aunque se confía en una rápida adaptación en un vestuario en el que reina un excelente ambiente como es el del FC Barcelona.