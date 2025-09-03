Cambios en el área de comunicación del Barça

El FC Barcelona ha decidido rescindir el contrato del hasta ahora Director de Comunicación, Àlex Santos, que había estado al frente de este área de la entidad desde la llegada a la presidencia del club de Joan Laporta en su segundo mandato el 17 de marzo de 2021.

Àlex Santos fue el responsable de comunicación de la candidatura 'Amamos al Barça' de Joan Laporta durante las elecciones a la presidencia de 2021 y tras el triunfo en las elecciones se hizo cargo de la comunicación del club, aunque en principio no iba a integrarse en la estructura del club, finalmente asumió la Dirección de Comunicación especialmente dedicado al área institucional.

La salida de Santos se produce en un momento en el que el FC Barcelona ha llevado a cabo una profunda reestructuración de todo el área de comunicación en diferentes ámbitos. Sergi Nogueras y Xavier Guarte dejaron sus funciones como responsables del primer equipo a principios de este verano y han sido reubicados en el ára corporativa, siendo reemplazados por Gabriel Martínez, que había sido director general en Banc de Sabadell y máximo responsable en la consultora Roman; y Jordi Nomdedeu, que había estado al cargo del área de fútbol sala.

Santos se había mantenido desde entonces y hasta el momento en el cargo de director de Comunicación aunque sus funciones se habían circunscrito todavía más al área institucional hasta este momento en el que finalmente se desvincula de la entidad azulgrana tras más de cuatro años.

Antes de afrontar el reto de dirigir la comunicación del FC Barcelona Àlex Santos había ejercido el periodismo en la Agencia EFE a la que había llegado como redactor en 1989.