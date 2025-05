El cambio táctico de Raphinha para encajar a Luis Díaz

El Raphinha 2.0 que se ha visto esta temporada, por prestaciones y guarismos, es una versión digna de ganar el Balón de Oro. Son 34 goles y 25 asistencias en 56 partidos oficiales. Es uno de los estandartes del Barça de Hansi Flick tricampeón, que ha triturado al Real Madrid en los duelos directos como nunca antes se había visto.

El gaucho se ha ganado a pulso la renovación, que implica una mejora de contrato y la ampliación de su vínculo contractual hasta junio de 2028.

Este Raphinha empoderado, una creación de Flick, ha mostrado a todo el planeta que es un futbolista 'top' que ya ha entrado en la historia del Barça por méritos propios y por su resiliencia inquebrantable. Pocas semanas atrás, el brasileño explicó en una explosiva entrevista a un canal de YouTube de una compatriota suya que, con Xavi Hernández, siempre se sintió cuestionado. Razones no le faltan al gaucho para pensarlo y verbalizarlo. El cambio de técnico le sentó a las mil maravillas, como a casi toda la plantilla.

Hansi Flick no se duerme en los laureles. Ya prepara la versión 3.0 del brasileño en una actualización del equipo al que todos querrán batir a partir de agosto. Y esta pasa por un cambio táctico radical y permanente.

El alemán, junto a su fantástico cuerpo técnico, ha decidido que reconvertirá a Rapha en un '10', una posición que ha ocupado de forma frecuente y donde actuaba en la Seleção hasta que Dorival Júnior fue destituido tras el humillante 4-1 contra Argentina, en Buenos Aires.

Lo de jugar por dentro no será un recurso táctico esporádico, sino una verdad absoluta. Este será su nuevo hábitat. De esta manera, el cuerpo técnico pretende explotar todas las virtudes del brasileño: empezando por su inteligencia táctica y por su concepción colectiva del juego, como muestra con su incansable sacrificio a la hora de presionar y recuperar balones en el último tercio.

Para Flick, actuando por detrás de Lewandowski, un seguro de gol que tiene garantizada la titularidad en la que será su cuarta temporada en el Barça, las cualidades de Raphinha se potencian. Sabe moverse en espacios reducidos, donde se asocia bien; está más cerca del área, donde se ha destapado como un excepcional rematador, incluso en el juego aéreo; y ataca a la perfección los espacios cuando hay recuperaciones gracias a la presión alta.

Luis Díaz y Raphinha son compatibles

Una de las consecuencias de desplazar a Raphinha hacia dentro, ideada por Hansi Flick, es la imperiosa necesidad de fichar a un extremo puro. De aquí viene la obsesión de Deco por buscar fuera de la plantilla a un especialista en la banda izquierda. Se quiere a un crack. Y el elegido no es otro que Luis Díaz, que, con su uno contra uno y su capacidad para llegar a la línea de fondo, ofrece un perfil diferente al que ha mostrado el gaucho esta temporada.

Una vez termine el plan exhaustivo de renovaciones y el club conozca el fair play financiero que le otorga LaLiga, la dirección deportiva se lanzará a cerrar la contratación del delantero del Liverpool, tasado por su actual club en 85 millones de euros. De momento, el Guajiro ya ha puesto de su parte y ha congelado su renovación con los 'reds' hasta julio.

Luis Díaz, el elegido para reforzar la delantera del Barça / instagram

El plan futbolístico de Hansi para potenciar aún más el mejor ataque de Europa pasa por alinear a 'cuatro magníficos': el huracán Lamine Yamal seguirá en su reino particular arrancando por el carril derecho; el incombustible Lewa será el '9' de referencia y el especialista del gol; Raphinha estará como mediapunta... y en la izquierda, si se puede completar su fichaje, aparecerá Luis Díaz.

En caso de que el Barça no pueda acometer la contratación del internacional colombiano, se buscará un plan B más asequible, que todo apunta a que podría acabar siendo Marcus Rashford, a quien el United le buscará salida. Existe la posibilidad de que sea cedido, así como ya ha hecho esta temporada con el Aston Villa.

Quien está del todo descartado es Nico Williams, y no por el supuesto interés del Real Madrid, que dispara a todo lo que se mueve para tapar el fiasco estrepitoso de esta temporada en la que ha sido noqueado por el Barça, sino porque tanto Joan Laporta como Deco han expresado el distanciamiento del club blaugrana con él. Sí, el delantero del Athletic interesó —y mucho— en el verano de 2024... pero ya no en el de 2025. El tren pasó y no quiso subirse.