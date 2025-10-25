Cambio de rutina en el Barça para el clásico

El FC Barcelona ya se encuentra en Madrid para preparar el clásico contra el Real Madrid. El horario del partido (domingo 16:15 horas) ha obligado al conjunto blaugrana a cambiar su rutina habitual para los partidos a domicilio y repetirá el mismo 'modus operandi' que frente al Sevilla antes del parón de selecciones.

A pesar de estar poco acostumbrados a jugar al mediodía, esta será la tercera jornada consecutiva que los culers arrancan su encuentro del campeonato liguero a las 16:15 horas y lo volverán a repetir contra el Athletic Club (22 de noviembre) en el primer encuentro después del tercer parón de selecciones.

Así pues, el Barça ya está en territorio enemigo después de que el chárter que les ha transportado desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat aterrizase en Barajas a las 20:35 horas. La expedición culer hará noche en el hotel Intercontinental Madrid By IHG, ubicado en el Paseo de la Castellana, a unos diez minutos del Estadio Santiago Bernabéu.

Para adaptarse a este horario, los 22 futbolistas convocados por Hansi Flick, harán un 'brunch' a media mañana para llegar bien alimentados al encuentro. No se llevará a cabo ninguna pequeña ronda de activación muscular, pero sí que habrá una sesión de vídeo para perfilar los últimos detalles tácticos, como viene siendo habitual.