El cambio que prepara Flick para volver a dar con la tecla en el Barça

La palabra equilibrio es la que más se ha repetido en el Barça durante la última semana. Las dos derrotas consecutivas obligan a reflexionar y a realizar cambios ya que Hansi Flick tiene claro que el equipo no acaba de funcionar. El técnico blaugrana ha estado reflexionando y parece que retocará el esquema del equipo para tener más control defensivo del encuentro a pesar de que jugarán ante el penúltimo clasificado de la Liga, un Levante que viene tras una dura derrota en casa ante el Valencia. Se vienen ajustes que podrían prolongarse en buena parte de lo que queda de temporada...inlcuso tras el regreso de Pedri.

Flick quedó muy molesto con la falta de presión de sus jugadores ante el Girona y admitió internamente que se había equivocado con un once netamente ofensivo y con tan solo Frenkie de Jong como pivote puro. El equipo sufrió lo indecible y el rival le ganó a base de contragolpes que superaban una y otra vez la línea ofensiva y del centro del campo blaugrana. Eso no va a suceder más, ya que la obsesión es recuperar el fútbol control.

Es por ello que Hansi Flick echará mano de la figura de Eric Garcia para recomponer al equipo. El canterano blaugrana, que lo ha jugado prácticamente todo, volvería a la posición de pivote junto a Frenkie de Jong para ganar la batalla del centro del campo. Eric suele echarle una mano al holandés, sobre todo en la recuperación de balón y da mucho aire en el repliegue con sus ayudas constantes. La idea de Flick es regresar a una especie de doble pivote dándole más libertad en la creación de juego a Frenkie para que tenga la batuta del equipo y no se sienta tan obligado a guardar la posición.

A partir de ahí, se darían cambios lógicos en el once. Está por ver si Cancelo entrará en la banda derecha en detrimento de un Koundé que sufrió mucho ante el Girona. La pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Gerard Martín, quien vuelve también a la posición dejando a Alejandro Balde para el lateral zurdo. La subida de Eric al centro del campo provocará ese movimiento de piezas que debería dar mayor solidez a todo el equipo.

Delante no se prevé demasiados cambios. Todo indica que Raphinha y Lamine Yamal son fijos en el once titular, mientras que Lewandowski podría tener la oportunidad de jugar en la punta de ataque tras varios partidos en los que Ferran Torres le ha ganado la partida. El polaco suele ser un seguro de vida en los partidos de casa, por lo que Flick quiere aprovechar su remate en un encuentro en el que podrían darse muchas oportunidades de gol.

Flick ha recalcado durante toda la semana que sus jugadores deben volver a jugar como equipo, con responsabilidad defensiva individual, ajustando las marcas en la presión, lo que era una señal de identidad del equipo de Flick durante toda la pasada temporada. El objetivo del alemán es recuperar el centro del campo, que empuje a los atacantes en la presión y que evite contras del equipo rival. Jugar más juntos y robar más balones con el objetivo de ser más verticales. El rival invita a probarse en esta presión ofensiva que debe ser clave en el tramo final de la temporada.