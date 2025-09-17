Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal

Después de alinear por primera vez como titular a Roony Bardghji, salvo sorpresa veremos cambios en el partido que se librará este jueves en Saint James' Park ante el Newcastle en el estreno de Champions League. El sueco, tras poder ser inscrito, pudo disfrutar de sus primeros minutos oficiales con la primera plantilla azulgrana.

Aprovechando la baja de Lamine Yamal, que se perderá, en principio, los próximos tres compromisos oficiales, el ex del Copenhague vivió el sueño de su primera titularidad. Estuvo a un nivel correcto, se asoció bien aunque quizás se le vio falto de chispa a la hora de desbordar. Flick decidió sustituirlo al descanso para dar entrada al 'castigado' Raphinha.

ZARANDEAR EL ÁRBOL

Pensando en el debut continental en un emplazamiento tan complicado como es el del estadio de la región del Tyneside, parece complicado que Roony pueda mantener ese estatus de titular. La idea pasaría por ubicar a Raphinha por la derecha y probablemente mantener a Marcus Rashford en la izquierda.

Roony Bardghji, junto a Gayà / AFP

El inglés estuvo a un muy alto nivel en el Johan Cruyff en el que era su segundo encuentro como titular en lo que llevamos de curso. Si en Vallecas lo vimos algo más desubicado, frente al Valencia se le vio con frescura, atrevido y generando muchísimo. Flick acabó encantado con su actuación. Y podría repetir en su casa, en su país.

Rashford ante el Valencia / Associated Press/LaPresse

Mezcla de sensaciones las que sentirá 'Rash' regresando a tierras británicas. De cualquier forma, la línea de ataque, como decimos, sufrirá modificaciones. Y el rol de Lamine Yamal por la derecha apunta a que lo ejercerá Raphael Días Belolli en vez de Bardghji. En la punta de lanza, también podría haber cambios y Lewy podría ocupar el puesto de un Ferran que suma 4/4 en titularidades en este comienzo de curso.

CUATRO PARTIDOS EN 10 DÍAS Y MUCHAS ALTERNATIVAS

Flick sabe que el calendario es muy denso, que hay cuatro partidos en los próximos 10 días por jugar y que casi todos tendrán opciones de entrar. La baja de Lamine es muy muy delicada por todo el aura y el desborde e imaginación que aporta, pero considera el de Heidelberg que tiene recursos suficientes estos días para suplir al astro de Rocafonda.

Y la idea es ir zarandeando el árbol. El gran estado de forma de Lewy y Ferran arriba le da mucha versatilidad y opciones de rotación. Y en las alas el buen hacer de Rashford y Rapha, junto con la inclusión de Roony y la presencia también de Toni Fernández también aporta soluciones de sobras.