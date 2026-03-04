Cambio de planes para el Newcastle - Barça

El calendario del FC Barcelona no tiene un solo respiro y este mismo sábado ya tienen el siguiente partido: será contra el Athletic Club en San Mamés (21:00 horas) en un encuentro correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Posteriormente, los blaugranas disputarán en Newcastle la ida de los octavos de final de la Champions League el martes (21:00 horas).

El club catalán, en coordinación con la dirección deportiva y el 'staff' técnico, ha tomado una decisión en cuanto a la logística para estos dos encuentros, con el objetivo de preservar el descanso de los futbolistas. La expedición culer no pasará por la capital catalana tras el encuentro en Bilbao y pondrá rumbo directamente a Inglaterra.

Cuando finalice el partido en San Mamés, el FC Barcelona hará noche en Euskadi para dirigirse a la ciudad inglesa el domingo después del correspondiente descanso. Una vez allí, se alojarán en el Maften Hall Hotel, ubicado a una media hora de Newcastle.

El lunes por la tarde está programado el último entrenamiento antes de enfrentarse a las 'urracas', tras la correspondiente rueda de prensa de Hansi Flick y de un jugador todavía por determinar. Recordemos que el Barça ya entrenó en el césped del St. James Park en septiembre cuando debutó en la Fase liga de la Champions League frente al Newcastle, cuyo resultado final acabó siendo de triunfo catalán por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford.