Cambio de planes de Flick con el entrenamiento y Pedri sigue con su puesta a punto

El Barcelona ha alterado su planificación prevista para este jueves para dar descanso a sus futbolistas. El conjunto dirigido por Hansi Flick tenía programado un entrenamiento a las 13:00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero finalmente el cuerpo técnico ha decidido cancelar la sesión para favorecer la recuperación física de la plantilla.

La decisión responde a un motivo evidente: el poco descanso acumulado tras el desplazamiento desde Londres. La expedición azulgrana aterrizó en Barcelona alrededor de las 04:30 horas de la madrugada, después del duelo ante el Chelsea, lo que dejó a los jugadores con escasas horas de sueño. Ante esta situación, el club entendió que forzar una sesión de trabajo apenas unas horas después habría sido contraproducente, especialmente en una semana con calendario apretado.

Pedri no para

Pese a la anulación del entrenamiento colectivo, algunos futbolistas se han presentado igualmente en las instalaciones para someterse a tratamientos de recuperación, fisioterapia y trabajo específico de baja carga. Entre ellos destaca Pedri, que continúa con su plan particular. El centrocampista canario, que no formó parte de la convocatoria para enfrentarse al Chelsea, ha seguido ejercitándose en solitario, tal y como ha ocurrido en los últimos días, con el objetivo de dejar atrás sus molestias y recuperar sensaciones.

El Barça ya centra su mirada en el próximo compromiso liguero, que tendrá lugar este sábado a las 16:30 horas ante el Alavés. La gran incógnita de cara al encuentro es precisamente Pedri: el club y el cuerpo técnico seguirán muy de cerca su evolución para determinar si podrá volver a entrar en una lista de convocados. La gestión de su estado físico será clave, ya que en el Barça no quieren correr riesgos innecesarios con una de sus piezas más sensibles del centro del campo.

Con apenas dos días por delante, el equipo está previsto que retome los entrenamientos este viernes, una sesión que será determinante para calibrar el estado general del grupo y ultimar detalles antes del próximo desafío.