Cambio de planes en el Barça

Tras golear al Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España, el Barça de Hansi Flick ha vivido un día tranquilo este jueves. El entrenador alemán ha decidido dividir a su plantilla en dos grupos. Los futbolistas que fueron titulares ante el equipo de Ernesto Valverde se han quedado en el hotel de concentración realizando trabajo de recuperación, mientras los que tuvieron minutos en la segunda mitad y los que no jugaron sí han acudido al campo de entrenamiento y se han ejercitado sobre el césped.

Entre este grupo que ha acudido a las instalaciones del King Abdullah (en un campo anexo, puesto que el estadio principal alberga la otra semifinal) ha estado Lamine Yamal, que disputó 28 minutos del duelo ante el Athletic tras ser reservado por Flick debido a unos problemas estomacales. El de Rocafonda no tendrá problemas para jugar la final.

La novedad es que Flick, esta misma tarde, ha decidido anular el entrenamiento que tenía previsto para mañana. Sus jugadores están algo cargados y se ejercitarán en el mismo hotel de concentración de forma suave. Ya será el próximo sábado cuando toda la plantilla entrenará para preparar la final de la Supercopa. A los entrenamientos en grupo se incorporará ya Marc-André Ter Stegen, que vuelve a Arabia Saudí una vez el dolor que apareció en la rodilla operada quedó en un susto.