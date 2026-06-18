El cambio de paradigma de Héctor Fort

Héctor Fort (19 años) empezará la pretemporada a las órdenes de Flick tras haber completado su cesión al Elche. Flick le comunicó que cuenta con él, como mínimo, para el comienzo de los entrenamientos. El alemán le quiere seguir de cerca antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro.

Un movimiento que no sorprende a nadie, porque Fort dejó con el Elche varias actuaciones de lateral diferencial.

Al canterano le cambió la vida un movimiento clave de Sarabia, que ante la visita del Madrid al Martínez Valero apostó por tres centrales y dos carrileros.

Y en esa posición intermedia, ni lateral ni extremo, Fort encontró su versión más explosiva en Primera. Carreras, el lateral del Madrid, fue de los primeros en comprobar el potencial de Fort.

Cuando los ojeadores del Barça detectaron a Fort en la Penya Anguera y se incorporó al prebenjamín, ya era un prodigio físico que desequilibraba gracias a una potencia y velocidad. Pero nuca fue el caso de un extremo reconvertido: en las inferiores del Barça jugó de central y lateral.

Ya como lateral demostró su potencial ofensivo pero ha sido esta temporada, como carrilero en la banda derecha en el Elche, donde ha tenido mayor impacto.

“Conseguimos que el futbolista dé una versión muy buena. Héctor es joven todavía y no ha jugado tan seguido. Es parte del proceso. Estamos muy contentos porque está dando un nivelazo", afirmó Sarabia tras la victoria ante el Girona en enero.

Betis - Elche | El gol de Héctor Fort / LALIGA

Su mejor momento

Fort vivió un momento de explosión durante la temporada en una posición que le permitía pensar más en atacar que en defender. También demostró estar ajustándose al ritmo de Primera y los partidos no se le hacían tan largos. Hasta que sufrió una luxación anterior en el hombro izquierdo durante un partido con el Elche, lo que requirió cirugía.

Otra realidad

Cuando regresó de su lesión, y con el Elche luchando por no descender, jugó un papel más secundario, lejos del pico de su temporada. Una campaña que puede ser clave en su madurez futbolística.

De vuelta al Barça deberá adaptarse a un cambio de paradigma: de brillar como carrilero a tener que ajustarse a las obligaciones del lateral derecho en el Barça.

Un escenario muy condicionado por la presencia de Lamine, que obliga al lateral a tener que estar muy pendiente de las taresas defensivas.

El propio Flick ha apostado, desde que llegó, por dos bandas asimétricas: un lateral izquierdo muy ofensivo que permite a Raphinha tacar por dentro y un lateral derecho más conservador.

A Fort le juega a favor que conoce muy a Lamine, pero algunas de sus mejores actuaciones en el Barça han sido jugando a pierna cambiada. Fort tuvo actuaciones muy prometedoras en el Barça como lateral izquierdo, una posición que en el Barça le permite ser más ofensivo.

El conjunto azulgrana cuenta ahora mismo con dos laterales derechos fijos -Eric y Koundé- y el asterisco de Xavi Espart. Mucha competencia para un Héctor Fort que deberá convencer a Flick que ha dado un salto durante la pretemporada.