Cambio de paradigma en la búsqueda de defensas del Barça en el mercado

El departamento de scouting del FC Barcelona, tradicionalmente enfocado y consolidado en el mercado catalán y nacional, ha iniciado una fase de expansión en sus redes de captación exterior. Bajo la dirección de João Amaral, responsable del área de scouting, el club azulgrana está intentando intensificar su presencia y dar un salto cualitativo a nivel internacional.

El objetivo prioritario es optimizar la detección de talento extranjero, un apartado en el que la entidad había encontrado mayores dificultades en los últimos tiempos.

Un perfil específico de defensas

Esta reestructuración coincide, además, con un cambio de paradigma en los criterios de búsqueda de perfiles defensivos, tanto para nutrir a la Masía como de cara al primer equipo. El fútbol de élite actual, caracterizado por un alto ritmo de juego y constantes transiciones, ha llevado a la dirección deportiva a demandar centrales con mayor potencia física y envergadura.

Músculo y potencia física

Esta nueva directriz busca complementar el estilo genuino de posesión del club —representado por futbolistas de perfil técnico como Pedri, Fermín López o Xavi Espart— con jugadores más competitivos en el plano físico para el contexto europeo.

Onstein, en una imagen de archivo / Gorka Urresola

Dentro de esta nueva línea de captación internacional encontramos casos como el de Juwensley Onstein, un central incorporado en el mercado de enero procedente del Genk belga. El club realizó una inversión económica tras un seguimiento de varios meses para fichar a un perfil de zaguero zurdo, fornido, alto, potente y con buena salida de balón. Ha tenido algunos problemas físicos fruto de la inactividad, pero hay altas expectativas puestas en él en las entrañas del club.

Herrington, otro central de envergadura

El último ejemplo de esta política es Lucas Herrington, central australiano de los Colorado Rapids (nacido en 2007) e internacional absoluto con su país. El jugador, de 1,93 metros de estatura, destaca por su potencia y juego aéreo, y se encuentra entre los objetivos de captación de la entidad al finalizar su etapa juvenil. Según adelantó 'The Athletic' y ha podido confirmar SPORT, el Barça lleva la delantera para hacerse con sus servicios.

El Barça, atento a Herrington / Instagram

Este cambio de perfil también tiene su reflejo en los jugadores que ya han tenido protagonismo en el primer equipo de la mano de Hansi Flick. Es el caso de Gerard Martín, defensor zurdo de gran planta y potencia física que ha entrado regularmente en los planes del técnico.

Asimismo, en el fútbol base destaca la figura de Marc Bernal, un futbolista que une las condiciones técnicas propias de la cantera azulgrana con la potencia y el despliegue físico necesarios en el fútbol moderno.

Otros nombres como Bastoni (1,90), Vuskovic (1,93) o Van de Ven (1,93), que también están o han estado en cartera, responden también a estas características.