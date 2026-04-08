Cambio obligado: la revolución de Flick sin Pedri no surtió efecto

Al Barça todo le salió cruz frente al Atlético de Madrid. La expulsión de Cubarsí antes del descanso, el golazo de falta de Julián Álvarez en la acción posterior, el arbitraje de István Kovács y su diferente vara de medir... Desde el banquillo, Hansi Flick buscó una reacción que llegó por momentos en el juego, pero no en el marcador. Los colchoneros fueron los primeros esta temporada en asaltar el Spotify Camp Nou y lo hicieron con una ventaja de dos goles que le permiten ser muy favoritos de cara a la vuelta del próximo martes en el Metropolitano.

Es muy, muy raro que Pedri sea sustituido. Y más con toda una segunda mitad por delante y con el FC Barcelona por detrás en el marcador. Pero así sucedió al descanso del Barça - Atlético de Madrid, cuando los colchoneros ya iban por delante en el marcador y los azulgranas jugaban con diez por la expulsión de Pau Cubarsí. El centrocampista arrastraba unas molestias en los isquiotibiales que le condicionaron. La decisión de Hansi Flick fue, entonces, la de hacer un doble cambio. El técnico alemán dio entrada a Fermín y a Gavi, y sustituyó a Pedri y a Lewandowski.

Pedri arrastraba molestias

Lo cierto es que Pedri todavía no ha logrado alcanzar el estratosférico nivel que llegó a tener antes de la lesión muscular que le tuvo siete partidos en el dique seco, si bien desde su regreso, el Barça había conseguido ganarlo todo, excepto el empate in-extremis en Newcastle, con el de Tegueste en el campo. Sin el director del juego sobre el campo, el técnico alemán buscó más agresividad y potencia en la medular y en zonas ofensivas con Gavi y Fermín.

Al de Los Palacios se le notó la inactividad, mientras que el de El Campillo dio el dinamismo que buscaba el entrenador, que prefirió de inicio jugar con Dani Olmo tras su buena actuación liguera en el Metropolitano. Fermín ya había augurado un día desafortunado cuando sufrió una brecha en la cabeza durante la activación de la mañana.

Tampoco la entrada de Ferran Torres le dio a Hansi Flick lo que necesitaba y el valenciano volvió a acumular otro partido sin ver puerta. Entró a un cuarto de hora para el final junto al capitán Ronald Araujo y más tarde, ya en el 86', también participó Balde.

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No está todo perdido

Pero las cosas no salieron, sobre todo por la falta de acierto, pues el Barça tuvo oportunidades para, al menos, haber marcado un gol y no quedarse por primera vez 'en blanco' por primera vez esta temporada en casa. No había ocurrido todavía ni en el Johan Cruyff, ni en Montjuïc ni en el Spotify Camp Nou.

Ahora el Barça depende de prácticamente un milagro para superar la eliminatoria en el Metropolitano. El conjunto de Hansi Flick ha evidenciado en múltiples ocasiones su capacidad de reacción y lo intentará hasta el final. Por muy difícil que parezca.