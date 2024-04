El sorprendente cambio de look de Jules Kounde

Los conjuntos de Kounde están dejando huella en el vestuario del Barcelona. El defensa es un experto en ir a la última con sus atuendos tanto en las previa de los días de partido como en los actos del club, donde el francés ha llamado la atención con su elección de prendas y complementos que trascienden las marcas de lujo convencionales y ampliamente conocidas.

A Jules le encanta explorar nuevas tendencias y no tiene miedo de probar cualquier estilo. Y no hablamos solo de la ropa, y es que Kounde ha sorprendido a todos estos días en Barcelona con su nuevo look, que lució tanto en el último entrenamiento como en la presentación de la plataforma 'Barça One'.

JULES, PIEZA CLAVE

Kounde está siendo fundamental en la mejora defensiva del Barça en las últimas semanas. Una de las claves reside en el aspecto físico de Jules, que vuelve a ser el muro de la temporada pasada.

El francés ha estado trabajando intensamente después de los partidos junto a los suplentes para mejorar su condición física. Además, por iniciativa de Xavi y su equipo técnico, tal y como os contamos en SPORT, ha practicado jugar como pivote en las conversaciones, lo que le ha ayudado a ganar soltura y fluidez con el balón, facilitando su asociación con agilidad en el lateral.