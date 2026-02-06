El cambio de Lamine: así ha reformado sus redes sociales

La carrera de Lamine Yamal es claramente ascendente. El de Rocafonda ha ido a más a lo largo de la temporada y se ha consolidado como una estrella mundial, tanto a nivel deportivo como comercial. Los aficionados ya han normalizado su precoz edad tras su increíble temporada 24/25, aunque tan solo tiene 18 años.

Este año, Lamine ha recuperado su mejor estado de forma. Ha ido de menos a más y, a mes de febrero, suma 14 goles y 13 asistencias en 29 partidos, unas cifras que empiezan a acercarse a las de la temporada pasada, aunque todavía se encuentra a medio camino (entonces firmó 18 goles y 25 asistencias).

Lamine, menos expuesto en redes

Pero cuando te encuentras en la élite, el foco se intensifica. Cualquier movimiento, opinión o aparición puede ser juzgada. Lamine lo sabe, y también su entorno profesional, que le recomendó profesionalizar la gestión de sus redes sociales. El Instagram de Lamine ha cambiado.

Ya no es aquel de su segunda temporada con Flick, en el que tenía plena libertad para publicar lo que quisiera, responder comentarios, dar 'retuits' o subir stories previas a los partidos. Un desparpajo comprensible y bonito a su edad, pero que le generó una nube de repercusiones negativas desde sectores que no velaban por su bien. Sin embargo, se abrió una cuenta de Youtube, como excepción.

El marketing es tan importante como la preparación física, el análisis táctico, el entorno o los compromisos comerciales. Lamine lo entiende y, en lo deportivo, sigue tan centrado como siempre. De hecho, terminó en la segunda posición del podio del Balón de Oro 2025.

El nuevo Instagram de Lamine Yamal / SPORT.es

Perfil bajo y profesional

En los últimos meses, Lamine ha mostrado una actitud diferente. Ha adoptado un estilo de 'perfil bajo', en el que no expone tanto su vida personal, no entra en polémicas ni publica imágenes de su día a día. Su contenido se limita prácticamente al Barça y a compromisos comerciales (ha eliminado su foto de perfil y la mayoría de sus publicaciones en Instagram). Además, ha reducido sus apariciones en los medios de comunicación.

Está centrado en liderar al Barça de Hansi Flick y a la selección española, y no quiere ser protagonista por cuestiones extradeportivas. De cara a la Finalíssima del próximo 27 de marzo a las 19:00 horas, entre España y Argentina, no desea alimentar el morbo del duelo con Leo Messi ni fomentar comparaciones con el mejor jugador de la historia.

Noticias relacionadas

En este sentido, todo sigue igual: Lamine siempre ha insistido en que quiere hacer su propio camino y está plenamente enfocado en la temporada del Barça de Hansi Flick.