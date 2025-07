Cambio de escenario con Diego Kochen

Baile importante estamos viendo en la portería del Barça en los apenas cinco días de pretemporada que llevamos. No solo por el aterrizaje de Joan Garcia, sino también porque, por ejemplo, Iñaki Peña a priori tenía que buscarse acomodo y aún sigue en dinámica de primera plantilla. O porque el capitán Marc-André Ter Stegen, al que vimos en las pruebas médicas el primer día, no ha saltado al terreno de juego. Y ojo que no deba operarse de esos problemas en la espalda que en su momento ya le hicieron pasar por el quirófano.

A Flick le encantaría poder contar desde ya con el roster definitivo que tendrá bajo palos de cara al curso oficial 2025/26. Pero también era consciente el germano de que la situación podría enquistarse. La llegada de una apuesta para, teóricamente, ser titular como Joan Garcia generaba automáticamente un problema con Ter Stegen. El estatus del alemánha dado un giro de 180 grados. Y Flick ya se ha encargado de resaltar que la apuesta de club con el portero de Sallent es clara.

LA SITUACIÓN DE TER STEGEN

Hansi ha asumido las riendas de la gestión con el cancerbero germano, cuya situación ahora mismo es un pequeño galimatías. Si las molestias en la espalda no remiten, Marc tendrá que operarse y, lógicamente, los 3-4 meses de baja que estarían provocarían que se quedara en Barcelona. Por lo menos hasta enero. Eso sí, su baja generaría, como comentamos en SPORT, un hueco importante a nivel de 'fair play' para resolver inscripciones. Un 80% de su sueldo podría usar el club azulgrana.

¡Ter Stegen podría pasar por el quirófano y estar 4 meses de baja! / fcb

En cualquier caso, ahora mismo parece claro que Joan Garcia será el primer guardameta y Szczesny el segundo. Y de cara al tercero emerge una figura. Hasta ahora en la sombra. Diego Kochen no ha aparecido todavía por la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pero, según ha podido saber SPORT, el club ha agilizado su documentación para que pueda ir a la gira asiática.

IÑAKI SE QUEDARÍA EN BARCELONA

La idea inicial es que Iñaki no viaje a Japón y Corea y se quede resolviendo su futuro en Barcelona y que sea Kochen quien acompañe a Tek y a Joan Garcia. Pese a que el futbolista norteamericano estaba citado, en principio, para arrancar la preparación con Juliano Belletti en el filial.

Kochen, en una imagen de archivo / Valentí Enrich / SPO

Diego todavía no tenía claro qué hacer con su futuro. Con ofertas de categorías superiores, el arquero, muy bien considerado en la casa, tenía dudas sobre si seguir en Segunda RFEF. Este pasado curso ha jugado poco al acudir muchas veces a las convocatorias como tercer guardameta. El hecho de que los partidos del filial en Primera RFEF se jugarán en ocasiones muy lejos de Barcelona no ha ayudado a la operativa para que pudiera combinar ambas cosas.

KOCHEN, LISTO

Todavía hay días por delante y no es algo 100% seguro, pero se ha movido ficha para que Diego tenga todo en regla por si debe subirse al avión a tierras asiáticas. Que ejerza de tercer portero este curso y combine con el Barça Atlètic, buscando acumular minutos, gana enteros.

Kochen no partirá de cero. Ha estado entrenando duro durante sus vacaciones en Miami y poniéndose a tono. El chico también es un estandarte de futuro para la selección norteamericana, con la que ya ha debutado a nivel absoluto.