¿Cambio drástico en el horario de la final de la Copa? "Estamos viendo si es mejor jugarla el domingo por la tarde"

Rafael Louzán celebró la decisión del Real Madrid de poner punto final al proyecto de la Superliga y dejó abierta la puerta a modificar el horario de la final de la Copa del Rey 2025/26, prevista para el fin de semana del 18 y 19 de abril. Después de la conclusión del 50º Congreso de la UEFA, celebrado en Bruselas, el presidente de la Federación Española de Fútbol aseguró que “estamos viendo si el mejor horario es el sábado por la noche o el domingo a las cuatro o cinco de la tarde”.

“Dijimos que íbamos a cambiar la fecha y la hemos cambiado, del 25 de abril al fin de semana del 18 y 19. Hemos estado hablando con los cuatro semifinalistas, entiendo la preocupación. Ya veremos si puede ser el sábado o el domingo. El Betis está jugando en La Cartuja y está disputando una competición europea. Vamos a ver. Estamos hablando con todas las partes para ver si es mejor el sábado por la noche o el domingo a las 16 o 17h de la tarde”, declaró Louzán a los medios de comunicación españoles desplazados a Bruselas.

El máximo dirigente de la RFEF destacó que los organizadores de la competición del KO “tenemos otro inconveniente”, pues “ese fin de semana la selección española femenina juga partido de la fase de clasificación del Mundial de Brasil y solo puede ser el sábado”. “No debemos restar importancia ni a una ni a otra cosa. Vamos a conjugar las dos cosas. Para las aficiones quizás es mejor el sábado, pero también tenemos que estudiar el tema televisivo, que están los derechos de una teleoperadora importante. Hay que intentar cuadrarlo todo”, apuntó.

Sobre el asunto de la Superliga, Louzán celebró que “un club como el Real Madrid tiene que estar siempre donde está todo el fútbol”. “Quiero mostrar mi satisfacción como representante de la Federación Española. Es importante que todo sigamos en este camino, agradezco la generosidad del Real Madrid y de Florentino Pérez para este gran acuerdo. Es la competición más importante del mundo entre clubes y que el Madrid esté en el seno es importante para todos”, insistió.