Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça

El lío con las nuevas equipaciones del FC Barcelona seguirá coleando esta semana. Después de debutar en LaLiga en Son Moix con la tercera camiseta de la temporada pasada, la verde-lima de 2024/25 seguirá siendo protagonista tras crear el sábado un pequeño incendio en las redes sociales por las reacciones de una afición que no entendía el retraso en el estreno oficial de las nuevas indumentarias para este curso.

Como os explicamos en SPORT, la elección no está en manos del Barça, sino del director de partido designado por la competición. El protocolo es claro: ambos clubes suben sus opciones a la aplicación oficial 'Kit Selector' y, tras el visto bueno, se valida la combinación definitiva. En este caso, ninguna de las tres nuevas equipaciones azulgranas pasó el filtro.

El resultado: el Barça estrenó la Liga 2025/26 con un uniforme del curso pasado y, tal y como avanzamos, no será la última vez. En la segunda jornada, si no hay cambio de última hora frente al Levante en el Ciutat de València, el club se verá obligado a repetir la misma equipación, ya que el conjunto granota también comparte, según LaLiga, combinación cromática que choca con los tres nuevos kits, incluso con el tercero, de color naranja.

Cambio de criterio 10 temporadas después

La decisión deja un matiz curioso recordando una anécdota del pasado: el Barça jugó en el Ciutat de València con un uniforme naranja en 2014, en el primer curso de Luis Enrique y que acabó con un contundente 0-5, con una camiseta de diseño muy similar a la tercera de este año que todavía espera su estreno oficial. No obstante, esta vez no se ha dado el OK, dejando claro que la patronal ha cambiado el criterio respecto a las combinaciones cromáticas aceptadas, alegando que el color anaranjado puede confundirse con el rojo de los locales.

La camiseta que utilizó el Barça en Levante hace 10 temporadas / FCB

Mientras tanto, la nueva equipación ‘vintage’ ya circula en los escaparates. La cuenta especializada en camisetas del Barça en Twitter, @memorabilia1899, apuntó este fin de semana que el tercer kit 2025/26 ya está a la venta en las tiendas oficiales de Nike en Nueva York y Sudáfrica, entre otros puntos del mundo, pese a que aún no se ha estrenado ni en las cuentas ni en la página oficial del club. Una paradoja más en torno a un lanzamiento de camiseta que, pese a la expectación por su estética, está teniendo un inicio accidentado.