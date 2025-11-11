Cambio de chip de Lamine y (sobre todo) de Rashford

Ninguna queja (todo lo contrario) respecto al rendimiento ofensivo de Marcus Rashford hasta ahora. El británico, cuya adaptación se ha tenido que acelerar por la situación de la enfermería azulgrana, está sumando muchos tangibles y teniendo un peso con el equipo atacando muy importante. A priori, 'Rash' aterrizaba como revulsivo y con el cometido de ser un agitador para partidos que se atascasen en ataque y para dosificar los minutos de un Raphinha muy exprimido el curso pasado.

Pero la plaga de lesiones en el flanco de ataque (Lewandowski, Ferran y Raphinha han caído, además de Fermín, Olmo y Pedri en distintos momentos) ha provocado que acumule una carga ingente de minutos el jugador cedido por el Manchester United. Y que haya tenido que hacer un 'curso' intensivo el staff de Flick con él para que asimile ciertos automatismos y el arriesgado manual de estilo del técnico germano. Presión arriba, transiciones rápidas alternadas con posesiones largas, sacrificio defensivo. Pero sobre todo esa armonía a la hora de apretar arriba. Y la primera línea es clave.

TRABAJO INTENSIVO

Ya comentamos en SPORT que precisamente la deficiencia principal del atacante en estos primeros meses ha radicado en esa concentración e intensidad a la hora de correr sin balón. Y que Flick y sus ayudantes, conscientes de ello, están apretando para corregir esas pequeñas faltas de atención o desconexiones de Marcus en esas labores.

Rashford, Eric Garcia y Koundé, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva / Dani Barbeito / SPO

Y, a tenor de lo que vimos en Balaídos, parece que esos esfuerzos empiezan a dar sus frutos. Tanto Rashford como Lamine exhibieron un despliegue de ayudas y aplicación defensiva, sobre todo en la segunda mitad. Si en la primera el ímpetu del Celta y su despliegue físico en las transiciones y la presión causó estragos y por momentos se formaron autopistas por ambas bandas con Balde y Eric muy exigidos, en el segundo tiempo hubo un cambio de chip general. Pero una de las claves radicó en las ayudas y el repliegue de los dos extremos.

VARIAS ACCIONES DEFENSIVAS DE MÉRITO

Vimos a 'Rash' en varias ocasiones pisar área propia y realizar varios 'tackles' de mérito para 'socorrer' a Alejandro Balde. Marcus está a muy buen tono físico y para Flick es clave que tenga ese punto de sacrificio no solo a la hora de tirar desmarques, sino también para bajar y acompañar al lateral contrario para que no se formen jugadas de 2x1.

A las puertas de que regrese Raphinha tras el parón (y teniendo el brasileño el cartel de titular indiscutible), Rashford siguió mostrando brotes verdes y credenciales para que continuar siendo protagonista en este Barça.