Cambio de chip definitivo de Koundé: “Quiero ser el mejor lateral de la historia del Barça”

Jules Koundé no solo ha aceptado que tanto el FC Barcelona como la selección francesa le necesitan en el lateral derecho y no como central, su demarcación natural. El zaguero también le ha pillado el gusto y esto le ha ayudado a dar un paso adelante y consagrarse como uno de los mejores futbolistas del mundo en el carril diestro de la defensa. No se ha perdido ningún partido este curso y su rendimiento no deja de mejorar.

En una entrevista concedida a ‘Barça One’, Koundé se ha mostrado muy ambicioso y ha asegurado que quiere llegar a ser “el mejor lateral de la historia” del club blaugrana. “Tengo esa ambición, es cierto. Porque da igual que sea en el fútbol o en un juego de cartas, siempre quiero ganar y ser el mejor. Así que tengo esa ambición, pero el camino es muy largo porque han pasado muy buenos laterales en el Barça y en general”, ha declarado.

Aunque ha explicado que “es verdad que cada vez me gusta más atacar”, Jules lo tiene claro a la hora de escoger preferencia: “Defender, defender siempre. Soy defensa desde los 13 años, tengo el alma de defensa”. Para ser lateral derecho en el equipo culer, sin embargo, no basta con el aspecto defensivo. “A los laterales aquí se les exige más, se les pide más. Es entendible. Por eso estoy intentando afianzarme más con la pelota y trabajar en un plan ofensivo para poder ayudar más al equipo”, ha revelado.

Muy sincero como suele ser habitual, Koundé es autocrítico y sabe que tiene cuestiones por mejorar. “Estoy bien en esta posición. Es cierto que es una posición muy distinta a la de central. Así que todavía necesito trabajar en algunos conceptos, especialmente con la pelota. Creo que sin la pelota, por supuesto, hay diferencias, pero es más fácil para mí”, ha apuntado en unas declaraciones que demuestran que su cambio de chip es definitivo.

¿Pasado como portero?

Preguntado por una fotografía suya jugando de portero en su etapa formativa, Koundé ha dejado claro que “nunca” ha ejercido de guardameta. “Eso lo voy a corregir, porque nunca jugué de portero. Fue en un torneo, cuando era pequeño y tenía, no sé, ocho o nueve años, no recuerdo. Por eso se puede encontrar la foto donde estoy en la posición de portero, pero solo fue una vez”, ha recordado.

Por último, el jugador francés ha elogiado el estilo de juego de Hansi Flick. “Sí, me gusta, me gusta. Es verdad que es muy distinto de muchos entrenadores porque la línea es muy adelantada y jugamos el fuera de juego, pero siempre he tenido entrenadores a quienes les gustaba ir a presionar; así que para mí ha sido más fácil de acostumbrarme a este estilo. Con Xavi también jugábamos con la línea adelantada. Igual no tanto, pero queríamos presionar, tener protagonismo, la posición. Es un estilo que me gusta”, ha sentenciado.