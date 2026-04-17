Cambio de chip para los chicos de Flick: Tommy, Álvarto Cortés y Xavi Espart

Después de vivir con el grupo la eliminación de Champions en el Metropolitano, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Xavi Espart disfrutaron de un día de descanso este jueves. Realizaron la sesión de recuperación ‘postpartido’ del miércoles y pudieron desconectar y estar con los suyos.

Al contrario del resto del grupo, para ellos sí habrá competición oficial este fin de semana. Hay parón en la Liga EA Sports por la disputa de la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad en La Cartuja. El cuadro de Flick tendrá también este viernes libre y está citado el sábado para volver al trabajo en el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Recta final vital

Por su lado, Espart, Tommy y Cortés cambiarán el ‘chip’ y se focalizarán en un partido importantísimo este próximo domingo para el Barça Atlètic en Olot (18:00). Cada fin de semana es una final para los de Juliano Belletti, que están actualmente a un punto de la zona de playoffs.

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

El técnico brasileño está recuperando cada vez más efectivos y con los refuerzos del primer equipo podrá armar una alineación de alto nivel en el Municipal de Olot. Han ido volviendo Alexis Olmedo, Barberá, Toni Fernández. Y Dani Rodríguez y Òscar Gistau están al caer. Le queda algo más a Jofre Torrents.

Cambio de prioridades

La idea, ya sin Champions y con la Liga prácticamente decidida, es que Flick vaya liberando más a los tres para que sumen a la causa del filial. Eso no quita que el hecho de que en breve se pueda sellar matemáticamente el título liguero también puedan tener oportunidades con el primer equipo (en el caso de Cortés sería debutar, puesto que los otros dos ya lo han hecho).

Espart tuvo un estreno de máxima exigencia ante el Newcastle en Saint James' Park y ha participado en cuatro partidos oficiales, uno de ellos como titular. Mientras que Tommy Marqués se estrenó contra el Mallorca en casa hace unas semanas. Jugó seis minutos.

Álvaro Cortés, durante un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

Han tenido el privilegio Tommy, Xavi y Álvaro de vivir toda la locura de estas últimas semanas en dinámica del primer plantel, sentir en sus carnes la emoción de unas eliminatorias de Champions. El primer gran sinsabor con la eliminación ante el Atlético. La misión ascenso a Primera RFEF es ahora prioritaria.