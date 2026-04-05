Cambiaso, el "generador de caos" que irrumpe en el radar del Barça

El FC Barcelona sigue moviéndose en el mercado en busca de refuerzos para la próxima temporada y en Italia insisten en un nombre propio: Andrea Cambiaso

Según apuntan desde 'La Gazzetta dello Sport', el lateral de la Juventus está en la agenda azulgrana junto a otros grandes clubes europeos como el Manchester City.

El interés responde a un perfil muy concreto, y más teniendo en cuenta que el Barça busca reforzar la posición de lateral izquierdo. Cambiaso no destaca especialmente por su solidez defensiva —de hecho, en Italia se señala que sufre en situaciones de marcaje—, pero sí por todo lo que aporta con balón.

El italiano es un lateral con gran capacidad para participar en la construcción del juego, cómodo entrando por dentro y asociándose con los centrocampistas.

Estadísticas ofensivas 2,3 ocasiones de gol

1,36 pases al área

2,67 conducciones para romper líneas

En ese sentido, los análisis destacan que se sitúa entre los mejores laterales de Europa en estadísticas de posesión y conducción. Crea por partido 2,3 ocasiones de gol, con 1,36 pases al área y 2,67 conducciones para romper líneas de presión.

Además, su versatilidad es uno de los puntos que más seduce a los grandes clubes. Puede actuar en ambas bandas e incluso ocupar posiciones más avanzadas, como interior o mediapunta, dentro de una misma jugada.

En Italia lo definen como un "generador de caos", un futbolista capaz de desordenar al rival en sistemas de presión individual gracias a su movilidad y lectura táctica. Un perfil que encaja en tendencias actuales del juego y que también podría tener recorrido en un modelo como el del Barça.

La Juventus, abierta a vender

A nivel de mercado, la situación también está marcada por las necesidades de la Juventus. El club italiano no considera prioritaria su salida, ya que ha sido un jugador importante para Luciano Spalletti —acumula 21 partidos y ha sido el que más ha utilizado—, pero no cierra la puerta a una venta si llega una oferta relevante.

Las cifras ya están sobre la mesa: por encima de los 50 millones de euros sería complicado rechazar una propuesta. La Juventus necesita generar ingresos y la venta de futbolistas será clave en su planificación, lo que coloca a Cambiaso como uno de los activos con mayor valor de mercado.

Por ahora no hay contactos formales, pero el interés del Barça se suma a una lista de pretendientes que puede activar la operación en los próximos meses, y más teniendo en cuenta la situación de un Balde por el que el Barça podría escuchar ofertas. Su perfil ofensivo y polivalente le convierten en una opción a seguir dentro de un mercado en el que el club azulgrana busca soluciones también para los laterales.