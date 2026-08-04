El calvario de Fermín llega a su fin

Desde que maravilló a todo el mundo hace tres años en una gira de pretemporada, Fermín López no ha dejado de crecer. Aquel verano, regresaba al Barça tras una cesión al Linares y Xavi Hernández se lo llevó a Estados Unidos. Su actuación en el Clásico jugado en Dallas fue estelar. Gol y asistencia en la victoria azulgrana (3-0) y el billete directo para el primer equipo.

El andaluz jugó aquella temporada 41 partidos con Xavi y marcó once tantos. Su aportación al Barça de Hansi Flick estas dos últimas temporadas ha sido de 94 partidos jugados, 21 goles marcados y 27 asistencias repartidas. Números excelentes que provocaron que durante el mes de enero de este mismo año, el Barça ampliase el contrato del jugador hasta el 2031, con una importante y merecida mejora salarial.

Fermín era un jugador importante para el Barça y también para la selección española, con la que debutó en junio del año 2024 en un amistoso ante Andorra. Estuvo presente en la Eurocopa ganada por los de Luis De la Fuente hace dos años y repitió triunfo semanas más tarde con la selección española en los Juegos Olímpicos de París. Un doblete histórico.

El andaluz, tras una gran temporada en el Barça, iba a repetir gran torneo con la selección española. Le esperaba su primer Mundial. Era fijo en la lista de De la Fuente y, probablemente, hubiese sido titular en Estados Unidos jugando como falso extremo izquierdo en lugar de Baena. Pero su garra, su sacrificio, el no guardarse nada en cada partido hizo que se quedase si Mundial. Jugando ante el Betis, con el Barça ya campeón de Liga, sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que hizo que tuviese que ser operado.

Listo para reaparecer

En un par de entrevistas realizadas la semana pasada durante el 'stage' de St. George's Park, Fermín explicó la frustración que sintió por quedarse fuera de la Copa del Mundo y confesó que, al inicio del campeonato, le costó mucho ver partidos del torneo. La Federación Española tuvo un detalle con él y lo invitó a viajar para ver en directo la final que acabó ganando el combinado de De la Fuente, pudiendo celebrar el título como uno más.

Fermín es felicitado por Guille Fernández tras marcar / Dani Barbeito

Fermín se había quedado sin Mundial y también sin vacaciones. Ha trabajado duro el jugador de El Campillo para estar recuperado para el inicio de la Liga. Y ha logrado su objetivo. El centrocampista viajó a Inglaterra para realizar el 'stage' de pretemporada como uno más. Empezó la pretemporada realizando trabajo en solitario, pero ya es uno más en el grupo. No jugó el amistoso contra el Birmingham City, pero se le vio muy bien en el partido que Flick organizó entre jugadores del Barça en el último día del grupo en St. George's Park. Marcó uno de los dos goles del partido y las sensaciones fueron buenísimas.

Lo fueron tanto que quizá se avance su regreso en partido. El propio jugador se había marcado el Trofeu Joan Gamper, que el Barça jugará el 19 de agosto ante el Al Ahly egipcio, como la fecha para reaparecer, pero podría hacerlo antes. Quizá sea algo justo que tenga minutos en el triangular de Udine del próximo sábado, pero no está descartado. Podría tenerlos también en el amistoso que jugará el Barça en Marruecos el 15 de agosto ante el Ittihad de Tánger. Sea antes o después, el calvario habrá llegado a su fin para Fermín, que llegará a tope para el primer partido oficial del curso que los de Flick jugarán el 23 de este mes en Elche.